Situație alarmantă și fără precedent în Groenlanda

Stratul de gheaţă al Groenlandei, în prezent cea mai importantă sursă de apă adăugată oceanelor, se topeşte la niveluri fără precedent în epoca modernă, susţine un studiu publicat miercuri în revista Nature şi citat de DPA, transmite Agerpres.





Topirea are loc în prezent la un volum cu 50% mai mare decât în timpul perioadei preindustriale şi cu 33% mai mare decât în secolul XX, au descoperit oamenii de ştiinţă din universităţile americane şi olandeze care au efectuat studiul.



Stratul are în unele locuri o grosime de 1,6 km şi conţine suficientă gheaţă pentru a creşte nivelul global al mării cu 7 metri.



„Gheaţa Groenlandei se topeşte mai rapid în ultimele decenii decât în oricare moment din ultimii 350 de ani şi, probabil, mai rapid decât în oricare din ultimii 7.000-8.000 de ani", a indicat Luke Trusel, de la Universitatea din Rowan, autorul principal al studiului.



„Groenlanda este mai sensibilă la schimbările de temperatură azi decât în urmă cu câteva decenii. Încălzirea contează mai mult ca niciodată", a adăugat Trusel.



Cercetătorii au reconstruit modele de topire a gheţii din ultimii 300 de ani prin utilizarea de date privind calotele de gheaţă, creând astfel cel mai cuprinzător studiu dedicat acestui fenomen.



„Prin eşantionarea gheţii, am reuşit (...) să obţinem o imagine mai clară a cât de extrem de neobişnuit este acest fenomen de topire a gheţii din ultimele decenii prin comparaţie cu trecutul", a indicat Trusel.



În luna iunie, un alt studiu publicat în revista Nature informa că Antarctica a pierdut aproximativ trei trilioane de tone de gheaţă din 1992, iar rata de topire s-a accelerat de trei ori în ultimii cinci ani.

Etichete:

,

,

,

,