Te trezești într-o dimineață de vară. Te ridici din pat, îți faci cafeaua, iei micul dejun. Faci stretching, pentru că te pregătești pentru Maratonul Olteniei, pe care l-ai așteptat cu entuziasm. Este anul 2042. Deși e devreme, pornești aerul condiționat, pentru că este ciudat de cald. Apoi tragi draperiile, însă te lovește un peisaj apocaliptic. Copacii au dispărut, cei rămași sunt uscați. Trotuarul nu se vede, e acoperit de un covor de pungi și doze de suc goale. În depărtare, un fum gros și negru se ridică spre cer. Cerul nu mai este albastru, ci roșu, aproape bolnăvicios. Pământul nu mai face față.

Unele povești sunt greu de citit, iar altele nu sunt doar povești. Tu cum îți imaginezi că va arăta un maraton în anul 2042? Inteligența artificială îl prezice cam așa...

Pentru că în viața reală, natura nu are un buton de Reverse, impactul nostru asupra mediului înconjurător nu poate fi luat înapoi. Astfel, într-un 2023 cu 365 de zile, am consumat împreună toate resursele regenerabile ale Pământului în ziua 214, pe 2 August. Specialiștii numesc această zi Ziua Suprasolicitării Planetei - momentul în care cererea umanității pentru resursele naturale ale Pământului în decursul unui an depășește capacitatea planetei de a se regenera în acel interval.

Pentru noi, Ziua Suprasolicitării Planetei este ziua zero. Ziua în care a luat naștere comunitatea Sportivi Pentru Natură. Din pasiune pentru natură și sport, Maratonul Olteniei te provoacă să întorci timp pentru natură. Să fii mai atent când faci sport. Să fii mai conștient de felul în care o faci.

Intră în comunitatea SPORTIVI PENTRU NATURĂ

Înscrie-te la Maraton!