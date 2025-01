Predicția lui Sam Alman despre agenții AI și automatizarea pe piața muncii. Ce spune șeful OpenAI și despre disputa cu Elon Musk

Agenții AI s-ar putea alătura forței de muncă în acest an și ar putea transforma modul în care lucrează companiile, potrivit directorului executiv al OpenAI. Sam Altman spune că instrumentele care desfășoară sarcini în mod autonom, cunoscute sub numele de agenți AI, ar putea transforma rezultatele companiilor, informează The Guardian.

Primii agenți de inteligență artificială ar putea începe să lucreze pentru organizații în acest an, a declarat Sam Altman, în timp ce firmele de inteligență artificială fac eforturi pentru utilizări care generează profituri substanțiale în tehnologie.

Microsoft, cel mai mare susținător al companiei din spatele ChatGPT, a anunțat deja introducerea agenților AI – instrumente care pot îndeplini sarcini în mod autonom – cu firma de consultanță de vârf McKinsey printre primii adoptatori.

„Credem că, în 2025, s-ar putea să vedem primii agenți de inteligență artificială care „se alătură forței de muncă” și modifică material producția companiilor”, a scris Altman într-o postare pe blog publicată luni.

Se pare că OpenAI intenționează să lanseze un agent AI cu nume de cod „Operator” în această lună, după ce Microsoft și-a anunțat produsul Copilot Studio, iar rivalul Anthropic a lansat modelul Claude 3.5 Sonnet AI, care poate îndeplini sarcini pe computer, cum ar fi mutarea cursorului mouse-ului și tastarea de text.

McKinsey, de exemplu, construiește un agent care să proceseze noile întrebări ale clienților, îndeplinind sarcini precum programarea întâlnirilor. Firma de consultanță a prezis că până în 2030, activitățile care reprezintă până la 30% din orele lucrate în economia SUA ar putea fi automatizate.

Anul trecut, șeful Microsoft AI, Mustafa Suleyman, a indicat că compania se îndreaptă către agenți care pot lua decizii de cumpărare, spunând că a văzut „demo-uri uimitoare” în care agentul efectuează tranzacții în mod independent, deși au existat și „accidente”. Cu toate acestea, un agent cu aceste capacități va apărea „în trimestre, nu în ani”, a spus Suleyman.

Înainte de a face predicția, Altman a mai scris pe blogul său că OpenAI știe cum să construiască inteligența generală artificială (AGI), un termen teoretic la care s-a referit în trecut drept „sisteme AI care sunt în general mai inteligente decât oamenii”.

„Acum suntem încrezători că știm cum să construim AGI așa cum am înțeles-o în mod tradițional”, a scris el, adăugând că OpenAI își îndreaptă acum ambițiile către „superinteligence”. „Ne plac produsele noastre actuale, dar suntem aici pentru viitorul glorios. Cu superinteligență, putem face orice altceva”, a scris el.

„Uneltele superinteligente ar putea accelera masiv descoperirile științifice și inovarea cu mult peste ceea ce suntem capabili să facem singuri și, la rândul lor, ar putea crește masiv abundența și prosperitatea”, a mai scris șeful OpenAI.

„Elon este Elon”

Altman a participat, de asemenea, la o sesiune Q&A cu Bloomberg, publicată în acest weekend, în care a prezis că Elon Musk își va continua cearta cu OpenAI anul acesta, dar nu va folosi relația cu Donald Trump pentru a face rău companiei.

Altman a spus că se aștepta ca cea mai bogată persoană din lume să-și mențină lupta juridică cu OpenAI, deși a minimizat perspectiva de a fi provocat la o luptă „în cușcă” cu Musk, care l-a provocat pe Mark Zuckerberg (Meta) la o luptă de arte marțiale mixte în 2023.

„Cred că va face tot felul de lucruri rele. Cred că va continua să ne dea în judecată și să renunțe la procese și să facă noi procese și orice altceva”, a spus Altman pentru Bloomberg.

„Nu m-a provocat încă la un meci în cușcă, dar nu cred că a fost atât de serios în privința asta cu Zuck, s-a dovedit... el spune o mulțime de lucruri, le începe, le anulează, este dat în judecată, dă în judecată, se luptă cu guvernul, este anchetat de guvern. Doar că Elon este Elon”, a spus Sam Altman.

Musk a renunțat la un proces inițial împotriva OpenAI în iunie anul trecut, dar a revenit două luni mai târziu cu o nouă plângere care a fost extinsă pentru a include Microsoft, cel mai mare susținător al OpenAI. Acesta acuză OpenAI că urmărește profitul în detrimentul siguranței și că „încearcă în mod activ să elimine concurenții”.

Musk și Altman au o istorie zbuciumată. Cei doi au fondat OpenAI în 2015, înainte ca Musk să părăsească compania din cauza unei lupte interne pentru putere câțiva ani mai târziu. OpenAI a fost fondat cu scopul de a construi AGI „sigur și benefic”.

Altman a adăugat că nu se aștepta ca Musk să-și folosească influența în cadrul viitoarei administrații Trump pentru a împiedica concurenți precum OpenAI. Musk a lansat o nouă afacere cu inteligență artificială, xAI, în 2023.

„Va abuza de puterea sa politică de a fi co-președinte, sau cum se numește el acum, pentru a încurca un concurent de afaceri? Nu cred că va face asta. Eu cu adevărat nu cred. Se poate dovedi a fi greșit”, a spus el.

Editor : M.I.