Worldcoin strânge finanțări și se extinde, în ciuda controverselor legate de confidențialitatea datelor biometrice

Compania cofondată de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, își extinde operațiunile pentru a înregistra mai mulți utilizatori în baza de date. Reprezentanții Worldcoin spun că au în plan să permită și altor organizaţii să folosească tehnologia proprie de scanare a irisului şi de verificare a identităţii, a declarat pentru Reuters un senior manager al companiei, citat de News.ro.

Worldcoin a cerut utilizatorilor, încă de la lansarea de săptămâna trecută, să-şi scaneze irisul în schimbul unui ID digital şi, în unele ţări, al unor criptomonede gratuite, ca parte a planurilor de creare a unei ”reţele de identitate şi financiară”.

Drept urmare, oamenii şi-au scanat feţele la un ”orb” sferic strălucitor, ignorând îngrijorările militanţilor pentru confidenţialitate că datele biometrice ar putea fi utilizate greşit. Compania transmite că s-au înscris 2,2 milioane de persoane, majoritatea în timpul unei perioade de probă din ultimii doi ani.

Organismele de supraveghere în domeniul confidenţialităţii datelor din Marea Britanie, Franţa şi Germania au spus că analizează proiectul.

”Suntem în această misiune de a construi cea mai mare comunitate financiară şi de identitate pe care o putem realiza”, a declarat Ricardo Macieira, director general pentru Europa la Tools For Humanity, compania cu sediul în San Francisco şi Berlin care se află în spatele proiectului.

Worldcoin a strâns 115 milioane de dolari de la investitori cu capital de risc, inclusiv Blockchain Capital, a16z crypto, Bain Capital Crypto şi Distributed Global, într-o rundă de finanţare organziată în luna mai.

Macieira a spus că Worldcoin va continua să desfăşoare operaţiuni în Europa, America Latină, Africa şi ”în toate părţile lumii care ne vor accepta”.

Mai mult, companiile ar putea plăti Worldcoin pentru a-i folosi sistemul de identitate digitală, de exemplu, dacă o cafenea doreşte să ofere tuturor o cafea gratuită, atunci tehnologia Worldcoin ar putea fi folosită pentru a se asigura că oamenii nu pretind mai mult de o cafea fără ca magazinul să fie nevoie să adune date personale, a spus Macieira.

”În viitor, tehnologia din spatele globului de scanare a irisului va fi open-source”, a adăugat Macieira, ”Ideea este că oricine îşi poate construi în viitor propriul orb şi îl poate folosi în beneficiul comunităţii pe care o urmăreşte”.

Numai că autorităţile de reglementare şi cei care militează pentru confidenţialitate şi-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la colectarea datelor de către Worldcoin, inclusiv la problema consimțământului utilizatorilor, dacă aceștia și-l dau în cunoştinţă de cauză, şi dacă o companie ar trebui să fie responsabilă pentru gestionarea datelor.

Site-ul web Worldcoin spune că proiectul este ”complet privat” şi că datele biometrice fie sunt şterse, fie utilizatorii pot opta pentru a le stoca în formă criptată.

Biroul de Stat Bavarez pentru Supravegherea Protecţiei Datelor, care are jurisdicţie în Uniunea Europeană deoarece Tools For Humanity are un birou acolo, a declarat că a început să investigheze Worldcoin în noiembrie 2022 din cauza preocupărilor legate de prelucrarea pe scară largă a datelor sensibile.

Michael Will, preşedintele autorităţii de reglementare bavareză, a declarat că va analiza dacă sistemul Worldcoin este ”sigur şi stabil”.

Proiectul ”necesită măsuri de securitate foarte, foarte ambiţioase şi multe explicaţii şi transparenţă pentru a se asigura că cerinţele de protecţie a datelor nu sunt neglijate”, a declarat acesta.

Rainer Rehak, cercetător în domeniul inteligenţei artificiale şi al societăţii la Institutul Weizenbaum din Berlin, a spus că utilizarea tehnologiei de către Worldcoin ”este iresponsabilă” şi că nu este clar ce probleme ar rezolva.

”Concluzia este că este un proiect mare de a crea o nouă bază de consumatori pentru produsele Web3 şi cripto”, a spus el.

Web3 este un termen pentru o următoare fază ipotetică a internetului, bazată pe blockchain, în care activele şi datele utilizatorilor există ca active cripto tranzacţionabile.

Ca răspuns la preocupările legate de confidenţialitate, Fundaţia Worldcoin, o entitate cu sediul în Insulele Cayman, a precizat într-un comunicat că respectă toate legile care reglementează datele cu caracter personal şi va continua să coopereze cu solicitările organismelor de conducere de informaţii despre practicile sale de confidenţialitate şi protecţie a datelor.

