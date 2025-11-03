Live TV

Charles Coste, cel mai în vârstă campion olimpic din lume, a murit la vârsta de 101 ani

Paris 2024 Olympics - Opening Ceremony
Ciclistul francez Charles Coste (din dreapta) aprinde torțele judocanului Teddy Riner și sprinterului Marie-José Pérec în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară din 2024 de la Paris, pe malul Senei. Foto: REUTERS / Marko Djurica

Fostul ciclist francez Charles Coste, care a fost cel mai în vârstă campion olimpic în viaţă, a murit la vârsta de 101 ani, a anunţat presa franceză.

Coste, care a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1948 în proba de urmărire pe pistă, alături de Pierre Adam, Serge Blusson şi Fernand Decanali, a decedat joi, scrie News.ro.

El a fost cel mai în vârstă medaliat cu aur olimpic din lume, după moartea gimnastei maghiare Agnes Keleti, la vârsta de 103 ani, în 2 ianuarie 2025.

Coste a fost unul dintre purtătorii torţei în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, din 2024.

2024-07-26T214056Z_1043878753_MT1USATODAY23832889_RTRMADP_3_OLYMPICS-OPENING-CEREMONY
Ciclistul francez Charles Coste (din dreapta) aprinde torțele judocanului Teddy Riner și sprinterului Marie-José Pérec în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară din 2024 de la Paris, pe malul Senei. Foto: Michael Madrid - USA TODAY Sports via Reuters

Palmaresul său include şi Grand Prix des Nations din 1949, o cursă contra cronometru de 140 km în care l-a învins pe italianul Fausto Coppi, campion al Turului Franţei şi al Giro d'Italia.

