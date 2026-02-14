Live TV

JO 2026 Milano Cortina. Surpriză mare la patinaj artistic: Kazahul Mihail Şaidorov a câştigat aurul. Marele favorit, departe de podium

Data actualizării: Data publicării:
Mihail Şaidorov in competitie
Mihail Şaidorov. Foto: Profimedia

Sportivul kazah Mihail Şaidorov a produs cea mai mare surpriză a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, prin medalia de aur cucerită în concursul masculin de patinaj artistic, vineri seara, în timp ce americanul Ilia Malinin, favoritul probei, s-a clasat pe opt, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Shaidorov, care era al cincilea după programul scurt, a reuşit programul liber ''al vieţii sale'', după cum remarcă AFP, impunând-se cu 291,58 puncte. Medalia de argint a revenit japonezului Yuma Kagiyama, ca şi la Beijing, în urmă cu patru ani, cu 280,06 puncte, în timp ce conaţionalul său Shun Sato a obţinut bronzul, cu 274,90 puncte.

Dublul campion mondial Ilia Malinin, marele favorit al concursului şi care era lider cu un avans confortabil după programul scurt, a avut o evoluţia catastrofală în programul liber, pe care l-a încheiat cu doar cu al 15-lea punctaj, clasându-se pe opt (264,49 puncte), după francezul Adam Siao Him Fa (269,27 puncte), dublu campion european.

Clasamentul final:

1. Mihail Şaidorov (Kazahstan) 291,58 puncte (92,94 + 198,64)
2. Yuma Kagiyama (Japonia) 280,06 (103,07 + 176,99)
3. Shun Sato (Japonia) 274,90 (88,70 + 186,20)
4. Junhwan Cha (Coreea de Sud) 273,92 (92,72 + 181,20)
5. Stephen Gogolev (Canada) 273,78 (87,41 + 186,37)
6. Petr Gumennik (sportiv neutru individual) 271,21 (86,72 + 184,49)
7. Adam Siao Him Fa (Franţa) 269,27 (102,55 + 166,72)
8. Ilia Malinin (SUA) 264,49 (108,16 + 156,33)
9. Daniel Grassl (Italia) 263,71 (93,46 + 170,25)
10. Nika Egadze (Georgia) 260,27 (85,11 + 175,16)

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
patinatori in concurs
JO 2026 Milano-Cortina. Titlul melodiei alese de o pereche armeană la patinaj artistic, schimbat după o plângere făcută de Azerbaidjan
Paris 2024 Olympics - Opening Ceremony
Charles Coste, cel mai în vârstă campion olimpic din lume, a murit la vârsta de 101 ani
medaliile obtinute de mihaela cambei la mondialul de haltere
Mihaela Cambei a câştigat o medalie de aur şi două de argint la Campionatul Mondial de haltere din Norvegia
sabrina maneca voinea in timpul unui exercvitiu la sol
Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris
Olimpicii la Informatică. Foto- Ministerul Educației:Facebook
Rezultat istoric pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
Recomandările redacţiei
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul României la BBB-, perspectivă negativă...
ilie bolojan
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan direct: „Dacă nu-și...
profimedia-1073988451
Conferința de Securitate de la Munchen. Avertismentul lui Merz...
Vladimir Putin.
Zelenski, despre Putin: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de...
Ultimele știri
Traian Băsescu: Reducerile de personal nu înseamnă reformă. Trebuie să faci reorganizarea administrativă a ţării, să rămâi cu 8 judeţe
Vapatul în mașinile în care se află copii ar putea fi interzis în Anglia
Atac cu cuțitul la Arcul de Triumf din Paris. Un bărbat înarmat, care a rănit un jandarm, a fost împușcat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere ne reduce drastic...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă fosta jucătoare de tenis din Rusia, după retragere. La 40 de ani a început o meserie nouă
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fostul patron de la Poli Timișoara a murit
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online