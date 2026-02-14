JO 2026 Milano Cortina. Surpriză mare la patinaj artistic: Kazahul Mihail Şaidorov a câştigat aurul. Marele favorit, departe de podium

Sportivul kazah Mihail Şaidorov a produs cea mai mare surpriză a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, prin medalia de aur cucerită în concursul masculin de patinaj artistic, vineri seara, în timp ce americanul Ilia Malinin, favoritul probei, s-a clasat pe opt, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Shaidorov, care era al cincilea după programul scurt, a reuşit programul liber ''al vieţii sale'', după cum remarcă AFP, impunând-se cu 291,58 puncte. Medalia de argint a revenit japonezului Yuma Kagiyama, ca şi la Beijing, în urmă cu patru ani, cu 280,06 puncte, în timp ce conaţionalul său Shun Sato a obţinut bronzul, cu 274,90 puncte.

Dublul campion mondial Ilia Malinin, marele favorit al concursului şi care era lider cu un avans confortabil după programul scurt, a avut o evoluţia catastrofală în programul liber, pe care l-a încheiat cu doar cu al 15-lea punctaj, clasându-se pe opt (264,49 puncte), după francezul Adam Siao Him Fa (269,27 puncte), dublu campion european.

Clasamentul final:

1. Mihail Şaidorov (Kazahstan) 291,58 puncte (92,94 + 198,64)

2. Yuma Kagiyama (Japonia) 280,06 (103,07 + 176,99)

3. Shun Sato (Japonia) 274,90 (88,70 + 186,20)

4. Junhwan Cha (Coreea de Sud) 273,92 (92,72 + 181,20)

5. Stephen Gogolev (Canada) 273,78 (87,41 + 186,37)

6. Petr Gumennik (sportiv neutru individual) 271,21 (86,72 + 184,49)

7. Adam Siao Him Fa (Franţa) 269,27 (102,55 + 166,72)

8. Ilia Malinin (SUA) 264,49 (108,16 + 156,33)

9. Daniel Grassl (Italia) 263,71 (93,46 + 170,25)

10. Nika Egadze (Georgia) 260,27 (85,11 + 175,16)

Editor : Liviu Cojan