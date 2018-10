Tinerețe fără bătrânețe. Rețeta succesului unui campion

A cucerit medalii după medalii şi a ajuns campioană europeană şi mondială la scrimă, aşa cum visa încă din copilărie. Vorbim despre Ana-Maria Brânză. Puţini ştiu că mare parte a succesului sportivei se datorează părinţilor ei. Secretele unui campion le aflaţi duminică în emisiunea „Tinereţe fără bătrâneţe”.

Ana-Maria Brânză s-a îndrăgostit de scrimă la 11 ani. În timp, cu perseverenţă şi multă muncă a reuşit să obţină medalii după medalii şi să îşi vadă visul cu ochii: acela de a deveni campioană. În tot parcursul sportiv, Ana-Maria a avut mereu susţinerea părinţilor.

Ana-Maria Brânză: Aveam foarte multe bagaje cu mine şi când am văzut pereţii aceia acoperiţi de humă şi posterele, pentru o fracţiune de secundă, am fost şocată şi am zis că m-am răzgândit şi am vrut să merg cu ei înapoi acasă, iar atunci ţin minte că mama mi-a spus: „Dar visul tău e să devii un campion. Tu ai vrut să ajungi aici, nu vrei nici măcar să încerci? Hai să încercăm o săptămână, două. Dacă nu te acomodezi, cu siguranţă venim să te luăm acasă!”. Treaba asta m-a ajutat şi datorită acelor cuvinte am rămas, mi-am încercat şansa şi am reuşit până la urmă să ajung acolo unde mi-am propus.

Nu se întâmplă mereu aşa. În multe situaţii, părinţii au pretentii exagerate de la copiii lor. Doresc de la ei performante sportive pe care ei cu greu le-ar putea atinge. Cât de important este ca adulții să îi susțină pe cei mici, aflați duminică de la ora 10:30, la emisiunea „Tinerețe fără bătrânețe”.

