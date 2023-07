Olga Kharlan, descalificată pentru că nu și-a salutat adversara din Rusia, are loc garantat la Olimpiadă. A fost invitată de șeful CIO

Descalificată iniţial de la Mondialul de Scrimă, scrimerei ucrainene Olga Kharlan i s-a garantat vineri un loc în concursul de sabie individual de la Jocurile Olimpice Paris 2024.

Protestele provocate de descalificarea Olgăi Kharlan, joi, de la Campionatul Mondial de Scrimă de la Milano, au dus vineri la ridicarea suspendării pentru sabrera ucraineană care a refuzat să îi întindă mâna adversarei sale, rusoaica Anna Smirnova. Mai mult decât atât, Olga Kharlan a fost invitată la Jocurile Olimpice de la Paris, din anul 2024, de către preşedintele CIO, Thomas Bach.

„Având în vedere situaţia dumneavoastră particulară, Comitetul Olimpic Internaţional vă va aloca o cotă suplimentară pentru Jocurile Olimpice Paris-2024 în cazul în care nu vă puteţi califica în perioada rămasă”, se arată într-o scrisoare semnată de Thomas Bach, preşedintele CIO, şi publicată de ministrul ucrainean al sportului, Vadym Gutzeit.

Citiți și:

Reacția furioasă a Kievului, după ce scrimera ucraineană Olga Kharlan a fost descalificată pentru că nu a dat mâna cu rusoaica Smirnova

Scrisoarea, a cărei autenticitate a fost confirmată pentru agenţia de presă franceză AFP de un purtător de cuvânt al CIO, este adresată cvadruplei campioane mondiale, a cărei descalificare din proba individuală de sabie a costat-o puncte foarte preţioase în cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice Paris 2024, scrie News.ro.

„Nu am vrut să dau mâna cu această sportivă. Am acţionat după cum mi-a dictat inima”

„Astăzi a fost o zi foarte dificilă şi foarte importantă. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ridică o mulţime de întrebări”, a declarat Kharlan într-o înregistrare video postată pe Instagram în cursul zilei de joi.

„Nu am vrut să dau mâna cu această sportivă şi am acţionat după cum mi-a dictat inima. Aşa că atunci când am auzit că vor să mă descalifice, m-a durut atât de tare încât ţipam de durere. Cred că înţeleg, la fel ca toată lumea de pe această planetă, într-o lume sănătoasă, că regulile trebuie să se schimbe pentru că lumea se schimbă”.

Editor : Liviu Cojan