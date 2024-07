VIDEO, FOTO. David Popovici, emoţionat şi cu lacrimi în ochi la intonarea imnului, după ce a câştigat aurul la 200 metri liber

David Popovici a fost emoţionat şi cu lacrimi în ochi la intonarea imnului României, după ce a câştigat aurul la 200 metri liber, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Imediat după cursă, în intr-un interviu acordat TVR, Popovici a spus că este extrem de fericit că a obţinut aurul de ziua Imnului Naţional, subliniind că speră să nu plângă în timpul ceremoniei.

Întotătorul David Popovici a câştigat medalia de aur în proba de 200 metri liber, luni seară, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Popovici a încheiat cursa într-un minut, 44 de secunde şi 72 de sutimi.

Înotătorul român David Popovici, medaliat cu aur la 200 de m liber la Jocurile Olimpice de la Paris, a afirmat, luni, că a reuşit performanţa de a fi pe prima treaptă a podiumului pentru că nu şi-a promis acest lucru.

„Ieri am spus că habar nu am dacă voi câştiga sau nu, pentru că pur şi simplu nu mi-a păsat de medalie, aşa am câştigat. Nu ăsta este obiectivul, obiectivul este să te simţi bine, să vii la Jocurile Olimpice, să concurezi împotriva celor mai buni din lume. Este un privilegiu doar să fii aici, aşa că pentru că nu am luptat pentru medalie, am reuşit să câştig. A fost o luptă de câini, fix aşa aş descrie-o. Pe ultimii 50 de metri l-am văzut pe american că e în faţa mea. Chiar dacă nu te uiţi la ei îi simţi acolo în ceafă. Chiar dacă nu m-am uitat la ei, nu mi-am permis nici pentru o secundă să o las moale. Nu trebuia să plec nici prea tare, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care trebuia să o fac. Bineînţeles că mă bucur pentru medalie şi mă bucur că am făcut istorie pentru un înot”, a declarat Popovici la zona mixtă, potrivit Agerpres.

„Mi-am dat seama că am câştigat când am atins plăcuţa, pentru că ele au nişte lumini pe ele, dacă atingi primul e o singură lumină, al doilea două lumini, al treilea trei lumini, şi am văzut instant că sunt primul. Euforie, lacrimi şi la mine, nu sunt eu cel mai deschis, dar am plâns şi eu, când am dat primul interviu celor de la TVR. Îmi dădeau lacrimile, inclusiv pe podium, m-am abţinut cu greu. Când eram mic mă uitam la Jocurile Olimpice, la Michael Phelps, la cum este ridicat steagul tuturor celorlalţi campion olimpici, cum i se ridică steagul şi am visat la acest moment. La 11 ani aveam tortul meu, a fost cu Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Adică eu de la 10-11 ani ştiam că îmi doresc să ajung la Jocuri şi dacă eu am reuşit, un băiat născut crescut în Pantelimon şi Titan, adică nimic special, dar de fapt este special, dacă eu am reuşit, un băiat complet obişnuit, absolut oricine poate, prin determinare, perseverenţă, muncă”, a completat Popovici.

Campionul olimpic a dat acelaşi răspuns când a fost întrebat dacă va câştiga medalia de aur şi la 100 m, ca în urmă cu o zi: „Habar nu am”.

„Da, sunt primul campion olimpic din istoria înotului masculin şi la sută vedem mâine. Exact cum v-am răspuns şi pentru 200, habar nu am ce se va întâmpla. Sunt un pic mai relaxat, bineînţeles, am trecut de jumătate din cea mai importantă competiţie a anului pentru mine. Când o să fiu în vacanţă, o să am un pic de timp să mă bucur cu adevărat. Sunt curse diferite, efort diferit”, a afirmat Popovici.

El a ţinut să mulţumească tuturor apropiaţilor săi pentru ajutorul acordat în câştigarea medaliei: „Dacă tot sunteţi toţi aici, sunt toate multe microfoane, aş vrea să profit de ocazie, să le mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, care m-au susţinut de la A la Z, de la prieteni, la profesori, la absolut oricine, familie, apropiaţi. Dar le mulţumesc şi tuturor celor care nu au avut încredere în mine, pentru că fără ei nu puteam să ajung aici. Repet, dacă eu am putut, absolut oricine, oameni obişnuiţi, pot să facă lucruri extraordinare”, a mai spus Popovici.

