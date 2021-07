Ana Maria Popescu: Nu-mi pasă de medalia care este la gâtul lui Sun. Nu scăpați de mine!

Ana Maria Popescu a adus sâmbătă prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A pierdut la limită finala la spadă în fața chinezoaicei Sun Yiwen, 10-11, dar își păstrează starea bună de spirit.

„Mă dor toate, m-am chinuit, e cea mai muncită și mai chinuită medalie din toată cariera mea, așa că nu-mi pasă de aurul care este la gâtul lui Sun Yiwen. Îmi pasă de bucățica asta de metal pe care mi-am dorit-o pentru mine. Și o am și asta e cel mai important. Și dacă la Beijing n-am avut maturitatea necesară să mă bucur de acea medalie, acum sunt foarte mulțumită de ce-am reușit să fac. E maxim din ce puteam să fac, la ce pregătire am avut, la ce chin și la cât contează sportul în România, trebuie s-o spunem și pe asta. A fost minunat ce-am reușit să fac astăzi”, a transmis vicecampioana olimpică pe pagina de Facebook a Federației Române de Scrimă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ulterior, Ana Maria Popescu a postat un mesaj și pe pagina ei de Facebook. „... 13 ani mai târziu. Povestea "zilei de poveste", de mâine. Acum, la somn cu mine, nu de alta, dar avem - să sperăm măcar - Europene, în toamnă. Sau credeați că scapați de mine?!”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În doar câteva minute, postarea campioanei a adunat mii de aprecieri și sute de comentarii, prin care toată lumea o felicită pentru performanța sa.

Tokyo este a treia ediție a Jocurilor Olimpice la care românca obține o medalie olimpică, după Beijing și Rio de Janeiro.

Ana Maria Popescu este la a doua medalie de argint la Jocurile Olimpice în proba de individual. Prima dată a obținut titlul de vicecampioană la Beijing, în 2008. În palmares, are și aur, cu echipa, la Jocurile de la Rio.

Medaliatele probei de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 arată cum se păstrează distanța pe podium, în condiții de pandemie Foto: Profimedia

Sâmbătă, la Tokyo, Ana Maria Popescu a obținut argintul, după ce a fost învinsă în finală de o sportivă din China pe care o mai întâlnise și în fața căreia avea patru victorii. În finala de sâmbătă, Ana-Maria Popescu a fost învinsă de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin „tuşa de aur”, lăsând loc unui regret că a fost atât de aproape de titlul olimpic.

Argintul de la Tokyo este a 17-a medalie adusă de scrima românească la Jocurile Olimpice, 4 de aur, 6 de argint şi 7 de bronz.

Ministrul sporturilor: Haideți să ne bucurăm de medalia aceasta de argint

„Haideți să ne bucurăm de medalia aceasta de argint, e un triumf. A arătat, după atâtea olimpiade, că se poate, e un model pentru generația viitoare. Problema este că o avem acolo doar pe Ana Maria Brânză, nu avem nici tineri de 20 de ani, nici de 25 de ani. N-are legătură cu finanțarea, este vorba numai de atitudine și devotament și Ana Maria a arătat că a rezistat atâția ani, este un exemplu pentru copiii care să-i calce pe urme. Nu vreau să intru în amănunte de ce nu avem tineri lângă ea. După Olimpiadă o să avem o analiză foarte concretă și în activitatea Federației. Scrima românească are o tradiție, trebuie să o menținem. Este printre ultimele sportive care ține acolo, sus, drapelul nostru și urgent, urgent trebuie să ne organizăm în așa fel încât să punem lângă ea și să nu ajungem cum a ajuns gimnastica”, a comentat la Digi24 ministrul sportului, Eduard Novak.

Editor : Luana Pavaluca