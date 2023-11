Campioană la US Open, cu pasiune pentru sarmale și gogoși. Bianca Andreescu a venit în vacanță în România și într-un interviu pentru Digi24 a povestit ce iubește cel mai mult la țara în care s-a născut. Tenismena a vorbit despre viitorul ei în sport, dar și despre cel mai mare fan al ei din România.

„Este minunat să văd români, oriunde mă duc, în America, în Asia, Europa. Asta înseamnă foarte mult, pentru că părinții sunt români și am început tenisul în România, chiar în Pitești. Părinții s-au născut în Vâlcea”, a spus Bianca Andreescu.

Întrebată unde e acasă pentru ea, Bianca a răspuns că, în prezent, este Monaco, însă că în sufletul ei este România.

„Familia mea e aici, aici am început tenisul și aici am făcut școala, de la șapte ani până la nouă ani. La școală a fost greu, pentru că am început în Canada, m-am născut acolo, dar nu prea mi-a plăcut școala, mi-a plăcut să mă joc cu copiii în pauze”, a mai spus ea.

Bianca Andreescu a încercat mai multe sporturi

Tenismena a mai povestit că a încercat numeroase sporturi, dar că s-a oprit la tenis.

„Nu știu de ce. Am încercat aproape totul: patinaj, dans, volei, fotbal, înot. Cred că am fost cea mai bună la sportul ăsta, dintre toate celelalte. Mereu mă încuraja antrenorul și-mi spunea că am talent pentru tenis și m-am simțit foarte bine și asta era fundația mea. Îi mulțumesc foarte mult pentru asta. Când aveam 14 ani am câștigat „Les Petits As”, în Franța, pentru jucători cu vârsta sub 14 ani, și a fost turneul care mi-a arătat cum o să fie turneele de Grand Slam. Mi-a plăcut foarte mult și am și câștigat turneul. Am început să meditez foarte mult, pentru psihicul meu. Toate emoțiile, toate privirile le simt întotdeauna, mă ajută. Când simți toate astea ești cu un pas mai aproape de rezultat, de victorie”, a mai adăugat ea.

Jucătoarea a fost întrebată și dacă este un om fericit.

„Da, dar nu în fiecare zi. Am și eu zile rele. În 2021 a fost o perioadă foarte grea pentru mine. Am fost foarte pesimistă, plângeam, dar când lucrurile nu merg cum trebuie mă gândesc la obiectivul meu sau la ce am de făcut în viața asta și mă ajută foarte mult. Vreau să inspir oamenii”, a mai spus Bianca.

Tenismena a mai spus că este foarte fericită când vine în România, pentru că își vede familia și a adăugat că este foarte apropiată de bunica ei, care este și cea mai mare susținătoare a ei.

„Când vin în România sunt cea mai fericită, pentru că îmi văd familia, mă joc cu cățeii. Am salvat trei căței de pe stradă. Sunt foarte apropiată de bunica mea. Bunica este cea mai mare susținătoare a mea. La orice oră se uită la mine jucând. De câte ori se reia un meci, bunica se uită. E foarte drăguță. Mereu, când vorbim la telefon, mă încurajează. Îmi spune că vrea să fiu fericită. Și mâncarea românească este bună. Cel mai mult îmi plac sarmalele, dar și mămăliga cu brânză. Gogoșile cu zahăr pudră sunt preferatele mele. Eu aș vrea să am casă și în Canada și în România. Aici am familia, dar în Canada am mulți prieteni și acolo am început viața”, a mai povestit ea.

Tenismena a mai spus că și în România există șanse ca o persoană să facă performanță în tenis, dându-le ca exemple pe Simona Halep și Sorana Cîrstea și a explicat că ea a avut multe șanse datorită unui program din Canada, care i-a oferit oportunitatea de a juca tenis și de a călători.

„Mi-au dat multe șanse să joc tenis, să călătoresc. Se poate și fără, dar tenisul este un sport foarte scump, dar eu cred că în zilele noastre sunt mai multe oportunități cu tenisul. În Canada vor construi și mai multe terenuri de tenis”, a mai spus Bianca.

Jucătoarea a mai dezvăluit că este o persoană credincioasă

Jucătoarea a mai dezvăluit că este o persoană credincioasă și că are încredere că Dumnezeu are un plan pentru ea. Mai mult, Bianca a scris chiar și o carte, pentru a-i inspira pe cei mici.

„E greu să gândești așa mereu, dar asta mă ajută foarte mult. Știu că am avut multe provocări în viață, cu accidentări, dar mereu îmi zic că se întâmplă pentru un motiv și unul dintre ele era să scriu o carte, să inspir oamenii. Dacă nu treceam prin acele accidentări nu eram aici. Am vrut să încep cu o carte, pentru că un vis de-al meu este să inspir copiii. Eu cred că totul începe când ești mic”, a mai spus ea.

Bianca Andreescu a mai povestit că are o rutină importantă. În fiecare zi meditează și îi încurajează și pe ceilalți să facă același lucru.

„În fiecare zi meditez, pentru că mă face să fiu optimistă. Stai liniștit, contează respirația. Când simțiți că mintea se duce la orice, la probleme, încercați să vă gândiți la prezent. Este greu, dar cu repetiție devine mai ușor și, când sunteți mai relaxați, gândiți-vă la ceva care vă place sau pentru care sunteți recunoscători”, a conchis ea, la Digi24.