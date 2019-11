Bucureștiul găzduiește sâmbătă tragerea la sorți a grupelor EURO 2020. Vedete din fotbal, spectacol, și restricții de circulație

Sâmbătă, Bucureștiul va găzdui tragerea la sorţi a grupelor Campionatului European 2020, cel mai important eveniment non-sportiv până la startul turneului. Acesta va avea loc la Romexpo, scrie digisport.ro. Evenimentul va avea loc la Romexpo, de la ora 19:00. Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută împreună cu Martin Kallen, CEO al UEFA Events, că propunerile FRF pentru antrenamentele echipelor naţionale sunt altele, în condițiile în care stadioanele promise nu vor fi gata. Și nici calea ferată de la Aeroportul Otopeni la București.

Douăzeci de echipe naţionale sunt deja cunoscute, calificându-se prin intermediul preliminariilor, iar alte patru vor fi stabilite în urma play-off-ului Ligii Naţiunilor la care va lua parte şi reprezentativa României. "Tricolorii" trebuie să treacă de Islanda (26 martie) şi de învingătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria (31 martie), ambele dueluri urmând a se disputa în deplasare.

Toate cele 12 gazde ale Euro 2020 au fost repartizate dinainte în grupe. Dacă trece de Islanda şi apoi de câştigătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria, România se va afla în Grupa C, la fel ca şi o altă ţară gazdă - Olanda. De asemenea, Ucraina va fi repartizată în aceeaşi grupă.

Urnele s-au realizat pe baza performanţei din grupele preliminare EURO 2020. Între cele 20 de echipe calificate direct din preliminarii se află şi 7 ţări gazdă. Alte 4 vor evolua în play-off. Câştigătoarea play-off-ului 'B' în care evoluează Irlanda va merge în Grupa E.

Câştigătoarele play-off-urilor "A" şi "C", în care poate fi cel puţin una dintre România şi Ungaria, de asemenea gazde EURO, vor avea mai multe posibilităţi la repartizarea în faza grupelor a turneului final. Dacă învingătoarea play-off-ului "C" va fi Scoţia, atunci aceasta va merge în Grupa D. Ucraina nu va putea fi în aceeaşi grupă cu Rusia. Astfel, Ucraina va fi repartizată în Grupa C, în timp ce Belgia va merge în Grupa B.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciuri în zilele de 14, 18, 22 şi 29 iunie 2020. Dacă se califică, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti.

Seara legendelor, la Romexpo. 11 foşti mari fotbalişti vor participa la tragerea la sorţi

Federația Română de Fotbal a anunțat, vineri, că 11 vedete ale fotbalului mondial vor fi prezente, sâmbătă, la Romexpo, pentru tragerea la sorți pentru Euro 2020.

Oficialii Federației Române de Fotbal au anunțat că, pe lângă directorul de competiții UEFA, Giorgio Marchetti, pe scenă vor mai urca Iker Casillas, Philipp Lahm, John Sivebaek, Ricardo Carvalho, Marcel Desailly, Theodoros Zagorakis, Joao Mario, Karel Poborsky, Ruud Gullit, Andrey Arshavin și Francesco Totti.

Martin Kallen a mai anunțat că organizarea UEFA Euro 2020 în cele douăsprezece orașe europene se ridică va costa aproximativ 680 de milioane de euro, iar profitul ar putea ajunge până la suma de 2 miliarde de euro.

La evenimentul de la Romexpo vor participa și selecționerii echipelor calificate la turneul final, printre ei numărându-se Gareth Southgate, Didier Deschamps, Joachim Low, Roberto Mancini, Luis Enrique, Andriy Shevchenko sau Ryan Giggs.

Evenimentul va fi prezentat de Corina Caragea, alături de jurnalistul portughez, Pedro Pinto.

Restricții în trafic

Bucureștiul găzduiește tragerea la sorți a grupelor EURO 2020, astfel că de vineri până duminică traficul rutier va fi restricționat.

Astfel, vineri, 29 noiembrie, pe banda I de circulație de pe Calea Victoria, segmentul cuprins între Str. George Enescu până la Str. Știrbei Vodă se va circula cu restricții. La fel duminică, în data de 1 decembrie, pe banda I de circulație de pe Calea Victoria, segmentul cuprins între Str. General H.M. Berthelot până la Str. Știrbei Vodă. De asemeena, tot în 1 decembrie vor fi restricții pe banda I de circulație de pe Calea Dorobanți, segmentul cuprins între Bd. Dacia și Piața Lahovari, în fața hotelului Sheraton.

În zilele de 29 noiembrie și 30 noiembrie, vor fi rezervate locuri pentru autoturisme în parcarea publică de la Sala Palatului.

Organizatorii solicită șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalele poliţiştilor rutieri.

Pietonii au obligaţia să circule numai pe trotuare, traversarea străzii să o facă pe la locurile semnalizate şi marcate corespunzător ori la culoarea verde a semaforului electric şi numai după ce sunt siguri că intenţia lor de traversare a fost observată de către şoferi.

Editor web: Liviu Cojan