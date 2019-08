CFR Cluj a ratat calificarea în grupele Champions League, după ce a pierdut dubla cu cehii de la Slavia Praga cu scorul general de 0-2. Miercuri seara, la Praga, românii au pierdut partida cu 0-1 în fața gazdelor, după ce Slavia Praga reușise același scor și în deplasarea de la Cluj. CFR Cluj va participa acum în grupele Europa League.

CFR Cluj a ratat calificarea în grupele UEFA Champions League, după ce a fost învinsă de Slavia Praga și în returul playoff-ului. La Praga, clujenii au pierdut la fel ca în meciul din Gruia, cu 0 la 1. Jan Boril a adus victoria cehilor, pentru care Nicușor Stanciu a jucat 90 de minute.

Jan Boril, autorul singurului gol din meciul de miercuri seara de la Praga Foto: Guliver/GettyImages

CFR Cluj va evolua acum în grupele Europa League, în direct la Digi Sport, iar adversarii și-i va afla vineri, la tragerea la sorți.

După dubla cu CFR Cluj, Slavia Praga, echipa românilor Stanciu și Băluță, merge în grupele Ligii Campionilor după 12 ani. Citiți aici care sunt toate echipele calificate în cea mai prestigioasă competiție europeană de fotbal.

Cum a decurs meciul Slavia Praga - CFR Cluj

După 0-1 în România, pe teren propriu la Cluj, campioana Ligii 1 avea nevoie de victorie în Cehia pentru a merge, cel puțin, în prelungiri. Cehii nu au forţat, la adăpostul avantajului din tur, dar au făcut un joc solid şi au împiedicat-o pe CFR să îşi creeze prea multe situaţii periculoase.

Slavia a avut prima ocazie a meciului în min. 4, când Stanciu a tras bine, dar Arlauskis a reţinut în doi timpi.

CFR a jucat curajos şi dictat ritmul o perioadă, reuşind să aibă şi două ocazii bune de gol.

Elevii lui Dan Petrescu au început bine partida, iar în primele 25 de minute au avut mai multe ocazii de gol. Cea mai mare șansă i-a aparținut atacantului Rondon, după o centrare a lui Omrani, dar a trecut pe lângă balon. Ulterior, Slavia Praga a început să preia controlul partidei, iar prima ocazie mare a venit cu câteva minute înaintea finalului primei reprize. Nicolae Stanciu l-a angajat ideal pe veteranul Skoda, care a încercat un lob peste portarul Arlauskis, dar balonul a trecut alături.

CFR Cluj nu și-a revenit nici în partea secundă, iar campioana Cehiei a început să aibă din ce în ce mai multe ocazii de gol. După un șut de la marginea careului al românului Stanciu, a venit și singurul gol al partidei. Reușita i-a aparținut lui Boril (minutul 66), care a profitat de o neatenție în apărarea clujenilor, a pătruns în careu și l-a învins pe Arlauskis. Deși i-a introdus pe teren pe Țucudean și Hoban, Dan Petrescu tot nu a reușit să dea o altă imagine echipei sale, care nu reușește să se califice în grupele Ligii Campionilor.

În ciuda acestui eșec, CFR Cluj va participa în grupele Ligii Europa.

Video și alte detalii despre desfășurarea meciului, aici.

ECHIPELE

Slavia Praha: 1. Ondrej Kolar - 5. Vladimir Coufal, 15. Ondrej Kudela, 2. David Hovorka, 18. Jan Boril - 22. Tomas Soucek, 33. Alex Kral - 28. Lukas Masopust (27. Ibrahim-Benjamin Traore, 84), 7. Nicolae Stanciu (25. Michal Frydrych, 90), 9. Peter Olayinka - 21. Milan Skoda (căpitan; 29. Abdulla Yusuf Helal, 79). Antrenor: Jindrich Trpisovsky.

Rezerve neutilizate: 31. Premysl Kovar - 10. Josef Husbauer, 11. Stanislav Tecl, 14. Mick van Buren.

CFR Cluj: 87. Giedrius Arlauskis - 16. Mateo Susic, 3. Andrei Burcă, 30. Andrei Mureşan, 45. Mario Camora (căpitan) - 6. Luis Aurelio (7. Adrian Constantin Păun, 64), 37. Mihai Bordeianu, 8. Damjan Djokovic - 10. Ciprian Deac (28. Ovidiu Hoban, 70), 9. Mario Rondon (20. George Ţucudean, 69), 9. Billel Omrani. Antrenor: Dan Petrescu.

Rezerve neutilizate: 12. Cosmin Vâtcă - 5. Yacouba Sylla, 77. Ionuţ Peteleu, 92. Mike Cestor.

Arbitru: Gianluca Rocchi; arbitri asistenţi: Filippo Meli, Giorgio Peretti; al patrulea oficial: Maurizio Mariani (toţi din Italia)

Arbitru video: Paolo Valeri, arbitru asistent video: Michael Fabbri (ambii din Italia)

Ce a declarat Dan Petrescu după meci

„Ce pot să spun, am jucat împotriva unei echipe foarte bune, foarte puternice, care nu a pierdut vreun meci în acest sezon. E o echipă cu putere maximă în atac, cu o organizare bună. Îmi pare rău că nu am reuşit un 0-0 în tur, probabil că ar fi evoluat şi ei cu mai multă frică”, a spus Dan Petrescu la Digi Sport.

El a explicat de ce a pierdut echipa sa: „S-a jucat la un nivel foarte mare, dar din păcate pentru noi, pe o greşeală a noastră în apărare am luat golul. Eu speram, am zis că dacă marcăm până în minutul 80, e o şansă. Îmi pare rău şi de fazele fixe, le-am bătut foarte bine şi la antrenament, dar astăzi, în meci, nu am făcut-o”.

Întrebat despre ce va urma pentru echipa din Gruia, Dan Petrescu s-a declarat extrem de optimist. Obiectivul declarat încă de acum, înainte de a îşi afla grupa din Europa League, e primăvara europeană. „Eu am mare încredere că ne vom califica în primăvara europeană. Cred că avem şanse mari să trecem de grupe, nu cred că vom întâlni adversari mai puternici decât Slavia. Am făcut miracole să ajungem aici şi cred că acest grup de jucători ar fi meritat să joace în Ligă. Dar trebuie să fim mândri că mergem în Europa League, până la urmă acesta era obiectivul”, a mai spus Dan Petrescu.

surse: Mediafax, Agerpres, Digi Sport

Editare web: Luana Păvălucă