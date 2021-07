EURO 2020. Italia este noua campioană europeană. A învins Anglia la loviturile de departajare

Naţionala Italiei este noua campioană europeană, după ce a învins echipa Angliei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, duminică seara, pe Stadionul Wembley din Londra, în finala EURO 2020, în care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), la finalul celor 120 de minute.

Finala EURO 2020 a debutat fulminant cu cel mai rapid gol marcat vreodată în istoria Campionatului European. Englezul Luke Shaw a deschis scorul în minutul 1 și 57 de secunde, după o centrare în adâncime a lui Kieran Trippier, unul din jucătorii a cărui selecție a fost contestată de iubitorii de fotbal englezi și care a fost unul din cei mai buni din teren, până la schimbarea sa, din minutul 70, cu Buyako Saka.

Italienii au trecut prin momente tensionate în minutul 23, când Jorginho a fost faultat dur și a necesitat intervenția echipei medicale. În cele din urmă acesta a reușit să reia jocul.

Italia a dominat teritorial, dar Anglia nu a lăsat nici o breșă în apărare, „azzurii” nereușind să își creeze ocazii cu adevărat periculoase.

Prima șansă importantă a italienilor a fost creată de Federico Chiesa, al cărui șut pe jos, din afara careului, a trecut puțin pe lângă bara porții lui Pickford, prins pe picior greșit.

Ciro Imobile a fost pus în situație clară de a marca, în al doilea minut suplimentar de joc, dar șutul său din poziție centrală a fost respins de Stones. La faza imediat următoare, Verratti a izbutit să trimită primul șut al italienilor pe spațiul pe porții lui Pickford, însă a fost unul slab, ușor reținut de goalkeeper-ul englez.

În ciuda faptului că a intrat la vestiare în avantaj, Anglia a fost totuși dominată la capitolul statistic, unde Italia a punctat la posesie, cu 62 la sută, dar și la faze de poartă, cu 7 ocazii, față de una singură, a Angliei.

După pauză, Italia a bifat și primul cartonaș galben al meciului, primit de Barella. Italia a pus stăpânire pe joc, păstrând posesia.

În minutul 51, Lorenzo Insigne a avut șansa de a egala din lovitură liberă, însă șutul său a trecut puțin pe lângă vinclul porții engleze.

Cea mai mare ocazie de gol de până atunci a meciului a venit în urma unei pătrunderi aceluiași Insigne, care a șutat din apropiere la colțul scurt, mingea fiind respinsă de Pickford în corner.

Anglia și-a revenit ușor și Stones a trimis cu capul pe spațiul porții, abia a doua minge ce prindea cadrul buturilor italiene.

Golul egalizator este marcat în minutul 67. La capătul unui corner, Verratti a trimis cu capul spre poartă o minge retrimisă pe spate. Pickford a reușit să respingă în bară, însă mingea a ajuns la Bonucci, care a trimis în poartă de pe linia porții.

Italia și-a continuat dominarea, având 67 la sută posesie, în condițiile în care antrenorul englez a schimbat sistemul, aruncând în luptă pe Buyako Saka și Jordan Henderson.

Ultimul sfert de oră, plus cele 6 minute suplimentare de joc, nu a mai consemnat faze de poartă importante, doar schimbarea lui Chiesa, accidentat, schimbând ușor raportul de forțe, dublat de un cartonaș galben primit de Chiellini

S-a trecut la cele două reprize de prelungiri, marcate în primele 10 minute de un șut surpriză a lui Kalvin Phillips, din marginea careului, rămas fără rezultat.

În minutul 103, italienii îl scot în evidență pe Pickford, care intervine decisiv, salvându-și echipa de la primirea unui gol iminent.

A doua repriză secundă de prelungiri s-a jucat într-un ritm apropiat de primele 15 minute ale meciului.

Rând pe rând, cele două echipe au mai bifat ocazii, un rol important avându-l cei doi portari, ale căror intervenții au dus meciul la lovituri de departajare.

A fost cea de a șasea finală continentală ce a necesitat prelungiri și abia a doua decisă la lovituri de departajare.

Filmul loviturilor de departajare:

Domenico Berardi execută perfect 0-1

Harry Kane șut bun pe jos, imposibil de parat 1-1

Andrea Belotti este ghicit de Pickford care respinge 1-1

Harry Maguire trimite în vinclu, Anglia preia conducerea – 2-1

Bonucci transformă cu emoții 2-2

Rashford șutează în bară, egal la lovituri ratate 2-2

Bernardeschi trimite curajos pe mijloc 3-2

Sancho ratează a doua lovitură și Italia conduce 3-2

Jorginho e ghicit de Pickford și Anglia își pătrează șansele 3-2

Buyako Saka, cel mai tânăr jucător al Angliei, nu reușește să îl învingă pe Donnarumma și Italia triumfă, devenind pentru a doua oară în istorie campioană europeană.

Numele Italiei a fost gravat pe trofeul competiției la doar câteva secunde după ratarea loviturii decisive de către tânărul Saka.

Donnarumma apără șutul lui Saka, iar scorul rămâne 3-2 la finalul seriei de 5 lovituri de departajare. Italia este campioană europeană!!!

Jorginho ratează incredibil, iar Pickford o ține în viață pe Anglia. Dacă ar fi marcat, Italia era campioană. Loviturile continuă, scorul este 3-2 pentru Italia.

Donnarumma apără șutul lui Sancho. 3-2 în continuare.

Bernardeschi, gol. 3-2 Italia - Anglia.

Rashford ratează, scorul este tot 2-2.

Bonuci marchează și el, scorul devine 2-2.

Harry Maguire marchează. Italia - Anglia 1-2.

Apără Pickford șutul lui Belotti. 1-1 în continuare.

Harry Kane marchează pe lângă Donnarumma. 1-1.

Domenico Berardi îl învinge pe Pickford. 1-0 pentru Italia.

Italia va executa prima loviturile de departajare, care vor fi bătute la poarta dinspre suporterii englezi.

Minutul 120+3: Arbitrul pune capăt și celei de-a doua reprize de prelungiri. Scorul, după 120 de minute de joc este 1-1. Urmează lovituri de departajare.

Minutul 120: Schimbări și în echipa Angliei. Jordan Henderson, intrat în minutul 74, este înlocuit de Marcus Rashford, iar Jadon Sancho intră în locul lui Kyle Walker.

Minutul 118: Schimbare la Italia. Alessandro Florenzi intră în locul lui Emerson.

Minutul 114: Cartonaş galben Jorginho, pentru fault la Grealish.

Minutul 111: Pericol la poarta Italiei. Sterling pătrunde în careu, dar Chiellini, inteligent, reușește să-l deposedeze regulamentar.

Minutul 107: Lovitura liberă este executată de Bernardeschi, de la circa 25 de metri, iar Pickford reţine cu greutate.

Minutul 107: Harry Maguire primește cartonaș galben după un fault din spate la Belotti.

Minutul 106: A început a doua repriză de prelungiri.

Minutul 105: Lovitură liberă periculoasă la poarta Italiei, încheiată cu fault în atac. După o secundă, arbitrul a fluierat finalul primei reprize de prelungiri.

Minutul 103: Ratare uriașă pentru Italia. Emerson a centrat către Bernardeschi, însă Pickford a ieșit perfect și a respins până la Belotti, care a șutat însă pe lângă poartă.

Minutul 99: Înlocuire în echipa Angliei: Grealish este introdus în locul lui Mount.

Minutul 97: Șut Phillips de la 20 de metri, pe lângă poartă.

Minutul 96: O nouă înlocuire în echipa Italiei: intră Locatelli în locul lui Verratti.

Minutul 91: Schimbare în echipa Italiei. Iese Insigne și intră Andrea Belotti.

Minutul 91: A început prima repriză de prelungiri.

Minutul 90+6: Arbitrul fluieră finalul celor 90 de minute. Urmează două reprize de prelungiri a câte 15 minute fiecare.

Minutul 90+6: Chiellini primește cartonaș galben pentu ținere de tricou.

Minutul 87: Jocul a fost întrerupt pentru scurt timp din cauza pătrunderii unui intrus pe gazon.

Minutul 85: Chiesa s-a accidentat și nu mai poate continua. În locul său intră Federico Bernardeschi.

Minutul 84: Insigne primeşte cartonaş galben pentru fault la Phillips.

Minutul 74: Berardi reia peste poartă la o angajare în adâncime.

Minutul 74: Schimbare în echipa Angliei, Declan Rice, schimbat cu Jordan Henderson.

Minutul 70: Schimbare în echipa Angliei, Bukayo Saka intră în locul lui Trippier.

Minutul 67: GOOL Italia! Bonucci restabilește egalitatea după ce a reluat în poartă o minge respinsă de Pickford. Goalkeeperul englez blocase un șut a lui Verratti.

Minutul 62: Ocazie uriașă a Italiei. Chiesa șutează la colțul porții, însă Pickford respinge.

Minutul 57: Bâlbîială în careul Angliei, iar Italia ratează prin Insigne cea mai mare ocazie de până acum.

Minutul 55: Cartonaş galben primit de Bonucci, pentru fault la Sterling.

Minutul 55: Italia face primele două schimbări, Cristante în locul lui Barella şi Berardi în locul lui Immobile

Minutul 51: Insigne ratează o lovitură liberă dintr-o poziție foarte bună. Anglia scapă cu fața curată.

Minutul 48: Sterling se aruncă pe joc în careu și cere penalty, dar arbitrul nu acordă lovitură de pedeapsă.

Minutul 47: Primul cartonaș galben îi este acordat lui Nicolo Barella, pentru fault la Harry Kane.

Minutul 46: A început repriza a doua.

Minutul 45: Pauză.

Minutul 36: Pericol la poarta lui Gianluigi Donnarumma. Luka Shaw centrează, dar Mason Mount nu ajunge la contactul cu balonul și Emerson respinge.

Minutul 35: Șansă importantă pentru Italia! Federico Chiesa reușește o cursă individuală superbă, șutează puternic, dar execuția sa trece pe lângă poarta lui Jordan Pickford.

Minutul 22: O nouă problemă pentru Italia. Jorginho acuză probleme medicale și primește îngrijiri medicale.

Minutul 10: Anglia este din nou periculoasă, dar Georgio Chiellini reușește să respingă centrarea lui Kieran Trippier.

Minutul 8: Insigne trimite peste poartă din lovitură liberă de la 20 de metri

Minutul 2: GOOOL Anglia! LukeShaw deschide scorul, cu un şut la colţul scurt: 1-0. Statistica spune că este cel mai rapid gol dintr-o finală de campionat european.

Minutul 1: A început meciul. Italia a avut lovitura de start

Echipele de start pentru finala EURO 2020:

ITALIA: 21. Gianluigi Donnarumma - 2. Giovanni Di Lorenzo, 19. Leonardo Bonucci, 3. Giorgio Chiellini (căpitan), 13. Emerson Palmieri - 18. Nicolo Barella, 8. Jorginho, 6. Marco Verratti - 14. Federico Chiesa, 17. Ciro Immobile, 10. Lorenzo Insigne.

Selecţioner: Roberto Mancini.

Rezerve: 1. Salvatore Sirigu, 26. Alex Meret - 5. Manuel Locatelli, 9. Andrea Belotti, 11. Domenico Berardi, 12. Matteo Pessina, 15. Francesco Acerbi, 16. Bryan Cristante, 20. Federico Bernardeschi, 23. Alessandro Bastoni, 24. Alessandro Florenzi, 25. Rafael Toloi.

ANGLIA: 1. Jordan Pickford - 12. Kieran Trippier, 2. Kyle Walker, 5. John Stones, 6. Harry Maguire, 3. Luke Shaw - 4. Declan Rice, 14. Kalvin Phillips - 19. Mason Mount, 9. Harry Kane (căpitan), 10. Raheem Sterling.

Selecţioner: Gareth Southgate.

Rezerve: 13. Aaron Ramsdale, 23. Sam Johnstone - 7. Jack Grealish, 8. Jordan Henderson, 11. Marcus Rashford, 15. Tyrone Mings, 16. Conor Coady, 17. Jadon Sancho, 18. Dominic Calvert-Lewin, 24. Reece James, 25. Bukayo Saka, 26. Jude Bellingham.

Arbitru: Bjorn Kuipers; arbitri asistenţi: Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (toţi din Olanda); al patrulea oficial: Carlos del Cerro Grande; arbitru de rezervă: Juan Carlos Yuste (ambii din Spania)

Paolo Menicucci, reporter sportiv italian: „Poate că prestația Italiei din semifinala cu Spania nu a reprezentat cea mai bună performanță, dar există un aspect care m-a impresionat cu adevărat. Azzurri par să joace fără niciun fel de presiune. Chiar și când jocul a ajuns la penalty-uri, au existat o mulțime de zâmbete și râsete, lucru pe care suntem obișnuiți să-l vedem în timp ce îi urmărim la antrenamentele de la Coverciano. Probabil că știu că au realizat deja ceva special prin recâștigarea adulației din partea unei întregi țări și mult respect la nivel internațional. Acesta este cel mai bun spirit în care poți să înfrunți Anglia pe Wembley. Acum tot ce le trebuie este cireasa de pe tort”.

Simon Hart, reporter englez: „Anglia a făcut deja istorie ajungând în prima sa finală EURO. Oamenii lui Gareth Southgate au câștigat elan și convingere, atingând o serie de repere marcate de un numitor comun: 1966. La urma urmei, de la triumful Cupei Mondiale sub conducerea lui Alf Ramsey, Anglia nu a mai realizat performanțe cumulate atât de impesionante: a trecut neînvinsă de faza grupelor, a eliminat Germania și a marcat de patru ori într-un joc eliminatoriu. Și, desigur, a ajuns în finală. O echipă definită de unitate este acum la doar un pas de a imita performanța generației din '66. Jocul de presing al Italiei va prezenta o provocare pentru Anglia, dar această echipă a reușit să facă față tuturor provocărilor de până acum. Iar cu mulțimea de suporteri de pe Wembley în spatele lor, englezii vor crede cu adevărat că acesta este momentul lor”.

Mancini: Lucrăm pentru acest obiectiv de mulți ani

Roberto Mancini, antrenor al Italiei: „Lucrăm pentru acest obiectiv de mulți ani, așa că suntem foarte fericiți și nu pot decât să mulțumesc jucătorilor pentru ceea ce au făcut până acum. Nu am câștigat încă nimic; va trebui să câștigăm duminică, pentru a putea condidera acest EURO un succes. Anglia va avea un stadion întreg în spatele lor. Va fi sarcina noastră să-i punem sub presiune. O finală este puțin diferită de alte jocuri. Va trebui să jucăm cu concentrare, dar și cu bucurie, pentru că nu se poate câștiga o finală decât dacă intri în teren pentru a o savura și a te simți bine”.

Giorgio Chiellini, căpitanul Italiei: „Va trebui să avem o inimă puternică și o minte clară. Vor exista momente în care va trebui să bravăm și altele în care va trebui să fim flexibili. Nu poți intra într-un joc gândindu-te că vei avea controlul timp de 90 de minute. Este o finală și va trebui să avem grijă de detalii pentru a o câștiga. Jocuri ca acestea nu vor mai veni pentru mine, în cariera mea de jucător. Este un lucru special să fiu părtaș la acest moment deosebit. Suntem conștienți de cât de important este acest joc. Detașarea și puțină nebunie sunt ingredientele care ne-au condus până aici și vom avea nevoie de ele dacă vrem să câștigăm această cupă”.

Southgate: Trebuie să profităm de acest moment și să ne oferim cele mai mari șanse de a câștiga

Gareth Southgate, manager Anglia: „Realitatea este că nu-i vom mai reuni niciodată pe acești 26 de jucători. Pur și simplu nu funcționează așa. Ei au lăsat o moștenire grozavă, orice s-ar întâmpla, dar acum este vorba despre culoarea medaliei și avem foarte puține oportunități în viață de a realiza așa ceva. Deci, trebuie să profităm de acest moment și să ne oferim cele mai mari șanse de a câștiga. Probabil că la Cupa Mondială din Rusia, au fost unele diferențe între ceea ce priveau șansele de a ajunge în semifinală și ceea ce eram capabili în realitate. Atunci credeam că este posibil, în timp ce acum știm că vom fi total neîmpliniți dacă ne vom trezi luni fără să fi câștigat turneul”.

Harry Kane, atacant al Angliei: „Avem mare încredere în echipă. Avem o mare putere în echipă, dar se pot întâmpla multe într-o finală și trebuie să ne asigurăm că ne vom folosi de ea la maxim. Am doborât obstacole de-a lungul drumului, dar am început acest turneu cu scopul de a-l câștiga și acum avem ocazia. Fanii atât de bucuroși pe străzi și primirea pe care am avut-o când am intrat în hotel sau când am părăsit Parcul St George, ne arată doar cât de mare esteoportunitatea pe care o avem”.

