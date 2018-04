FCSB-CFR, suspans risipit în minutul 90: „E foarte dureros!”

FCSB şi CFR Cluj au remizat în derby-ul de duminică seara, încheiat cu scorul de 1 la 1, iar roş-albaştrii menţin avansul de două puncte faţă de ardeleni în fruntea clasamentului din playoff. Bucureștenii au respirat însă ușurați abia în minutul 90, grație sârbului Bogdan Planici, care a înscris golul egalării.

Aşa s-a scris istoria finalei campionatului - al patrulea duel dintre FCSB şi CFR s-a terminat la fel ca primele trei, scor 1-1.

Fanii roş-albaştrilor sperau la titlul cu numărul 27 şi au pus în scenă o coregrafie pe măsură. După pasa de geniu marca Budescu, Man a irosit cea mai mare ocazie din prima parte, în minutul 24. CFR a replicat abia la zece minute după pauză, prin fostul campion roş-albastru Ţucudean (min 55).

Au urmat pe final golurile lui Djokovic, respectiv Planic, şi pentru a patra oară în acest sezon, CFR a fost egalată la 1 după ce a condus-o pe FCSB.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, FCSB e lider, cu două puncte avans faţă de CFR. Etapa viitoare, roş-albaştrii joacă la Iaşi, iar clujenii în Gruia cu Craiova.

Fundaşul Mario Camora a declarat, la Digi Sport, că echipa CFR Cluj venise la Bucureşti pentru a câştiga meciul cu FCSB şi pentru a reveni pe primul loc în Liga I, subliniind că este foarte dureros să fii egalat în finalul unei partide. „E foarte dureros să fii egalat în final. Echipa a făcut un meci foarte bun. Titlul se joacă, mai sunt trei meciuri, trebuie să avem încredere. Am fi meritat cele trei puncte. Nicio echipă nu este avantajată pe acest final de campionat. Păcat că am avut ghinion, am venit să plecăm din Bucureşti pe primul loc, dar nu s-a putut. Kovacs a arbitrat foarte bine. Trebuie să ţinem capul sus, să avem puţin de noroc, o să dăm totul pe teren şi la final vom vedea ce va fi", a declarat Camora, citat de News.ro.