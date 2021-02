Povestea de film a unui fotbalist-fantomă: Cu o simplă fotografie a păcălit lumea fotbalului, devenind un „star” gata să joace în UCL

Un francez a reușit să păcălească pe toată lumea că a jucat la echipa PSG și chiar a fost la un pas să evolueze în UEFA Champions League cu CSKA Sofia. Este povestea lui Gregoire Akcelrod, un mare iubitor al sportului-rege, pe care talentul nu l-a ajutat să devină jucător profesionist. Astfel, el și-a făcut un CV fals și un site care atesta că este un fotbalist de top.

Francezul susținea că este un star al lui PSG, însă realitatea era alta. Gregoire înlocuia în rapoartele de joc numele fotbaliștilor campioanei Franței cu numele său. Falsul a fost descoperit în 2009, după ce francezul a primit un contract de 15 mii de euro pe lună la CSKA Sofia. A fost dat afară, și după zeci de probe a ajuns la o echipă din Canada unde a jucat un singur sezon.

În 2012, francezul, care are acum 38 de ani, a pus ghetele în cui. El și-a publicat autobiografia intitulată „Profesionist cu orice cost”.

Povestea a început atunci când lui Akcelrod i-a venit ideea de a-și crea un CV fals și un site care atesta că este un jucător de top. Francezul susținea că este un star al lui PSG, însă în realitate acest lucru se întâmpla doar pe hârtie. Gregoire înlocuia în rapoartele de joc numele fotbaliștilor campioanei Franței cu numele său. I-a „luat locul” chiar și lui Nicolas Anelka.

Gregoire Akcelrod, fotbalist amator: Când eram mic, aveam un vis nebunesc și anume acela de a deveni fotbalist profesionist, chiar dacă știam că nu e pentru mine. Eram atât de nepriceput, încât chiar tatăl meu mi-a interzis, când aveam 10 ani, să mai joc fotbal. Nu recunoșteam pe nimeni de la mijloc, atât de rău eram. M-am amuzat creând un site și un blog.

Reporter: Și i-ați făcut să creadă că sunteți un super-jucător?

Gregoire Akcelrod: Am copiat articole despre echipe, dar în loc să scriu, de exemplu, Ronaldo va semna cu Juve, am scris Akcelrod va semna cu Juve.

Reporter: Explică-mi cum o simplă fotografie ți-a schimbat viața.

Gregoire Akcelrod: Aveam o prietenă care lucra ca vânzătoare la un magazin de pe stadionul PSG. M-am întâlnit cu ea și m-a întrebat dacă nu mi-ar plăcea să vizitez complexul, un lucru interzis celor care nu lucrează acolo. I-am spus că îmi face plăcere. Acolo mi-am pus tricoul și am făcut poză cu tricoul cu numele meu și cu numărul 17. Pe baza acestei poze, credibilitatea mea a crescut la maximum.

