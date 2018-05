Reacția lui Zidane la supergolul lui Bale din finala Ligii Campionilor

Gareth Bale a dat un gol de senzație, sâmbătă seară, în finala câștigată de Real Madrid, scor 3-1, în fața lui Liverpool, iar reacția antrenorului Zinedine Zidane a fost una fabuloasă.

When you realise you win a trophy on average once every 16 games... 😏 pic.twitter.com/JVeMipKWJF