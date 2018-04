VIDEO. Reacția lui Zinedine Zidane la golul superb al lui Ronaldo

Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat, marţi, că golul marcat din foarfecă de Cristiano Ronaldo în meciul cu Juventus este unul dintre cele frumoase din istorie, dar cel înscris de el în finala Ligii Campionilor din 2002 a fost mai frumos, relatează News.ro.

"Golul lui Cristiano este unul dintre cele mai frumoase din istorie, dar al meu, de la Glasgow, a fost mai frumos. Trebuie să-ţi scoţi pălăria după un gol de asemenea calitate. A făcut multe lucruri şi sunt bucuros pentru ce a realizat. La acel gol m-am simţit cum s-a simţit toată lumea, sunt antrenor, dar şi un fan al fotbalului", a declarat Zidane, potrivit marca.com.

Camerele de filmare au surprins însă reacția antrenorului, care și-a pus mâinile în cap după golul fantastic reușit de Ronaldo.

Zidane's reaction to Ronaldo's goal...



Same, Zizou. Same. pic.twitter.com/uypkaQqc6x