România a învins cu 3-0 Kosovo. Dennis Man: Trebuie să învăţăm să jucăm şi din postura de favoriţi

Naţionala de fotbal a României, la redebutul lui Mircea Lucescu, a învins fără drept de apel selecţionata Kosovo, cu scorul de 3-0 (1-0), vineri seara, pe Stadionul „Fadil Volkri” din Priștina, în Grupa C2 a Ligii Naţiunilor.

La Pristina, pe stadionul care poartă numele fostului jucător Fadil Vokrri, Mircea Lucescu a revenit cu o victorie pe banca naţionalei tricolore, după o pauză de 38 de ani. Atunci, în 1986, a fost 4-0 cu Austria, la Bucureşti, acum a fost 3-0 cu naţionala din Kosovo, la Pristina.

După un început în care imnul României a fost fluierat de un stadion întreg, elevii lui Lucescu au trecut la cârma jocului şi au încercat poarta lui Muric prin Mihăilă (min. 7) şi Man (min. 13).

Dennis Man a fost şi jucătorul care a deschis scorul, în minutul 40, după o acţiune personală, urmată de un şut de la 16 metri, la colţul lung. Tot Man i-a pasat coechipierului său de la Parma, Mihăilă, în minutul 44, dar şutul acestuia s-a dus în bară.

După reluare, Dennis Man a fost faultat în careul kosovar de către Valon Berisha, iar arbitrul a acordat penalty după consultarea VAR. Răzvan Marin a transformat în minutul 51 şi a majorat avantajul României, potrivit News.ro.

Mihăilă a mai şutat odată în bară, în minutul 59, iar în minutul 81 a profitat de o gafă a apărării gazdelor şi a şutat la poartă. Muric a respins, dar Drăguş a fost omul potrivit la locul potrivit şi a trimis în plasă, stabilind scorul final, Kosovo – România 0-3.

Kosovarii au jucat în zece ultimele minute, după ce Vojvoda a primit al doilea galben, pentru un fault la Puşcaş, iar România conduce în clasamentul grupei C2, cu trei puncte şi golaveraj mai bun deât Cipru.

KOSOVO: Muric – Vojvoda, Amir Rrahmani, Aliti, Paqarada (Rrudhani 81) – Zhegrova (Sahiti 81), V. Berisha (Muslija 66), Rexhbecaj, Rashica – Muriqi (Albion Rrahmani 66), Asllani (Ermal Krasniqi 66).

Selecționer: Franco Foda

ROMÂNIA: Niţă - Raţiu, A. Burcă, Drăguşin, N. Bancu – R. Marin (D. Olaru 86), M. Marin, Stanciu (Al. Mitriţă 86) – D. Man (Fl. Coman 78), Drăguş (G. Puşcaş 83), Mihăilă (I. Hagi 88).

Selecționer: Mircea Lucescu

Cartonaşe galbene: V. Berisha 50, Rexhbecaj 69, Vojvoda 81 / Bancu 76, AL. Mitriţă 90+5

Cartonaş roşu: Mergim Vojvoda (Kosovo) min. 85

Arbitri: Aliyar Aghayev - Zeynal Zeynalov, Akif Amirali – Ingilab Mammadov (toţi din Azerbaidjan)

Arbitri VAR: Luca Pairetto - Matteo Gariglio (toţi din Italia)

Dennis Man: Trebuie să învăţăm să jucăm şi din postura de favoriţi

Dennis Man, autorul unui gol în meciul de la Pristina, a declarat că echipa României a câştigat uşor meciul din Kosovo, scor 3-0 pentru România, şi că e important că s-a început cu dreptul acest nou ciclu.

„Am câştigat uşor, aveam nevoie de aceste trei puncte. Sunt fericit că am câştigat. Ştiam că vom întâlni o echipă destul de agresivă, dar în mintea noastră am zis că vrem să continuăm ce am început la Europene. La gol, îl văzusem singur pe Denis, dar am văzut apoi că mi s-a creat spaţiu şi m-am decis să trag la poartă. Era important să câştigăm acest meci, să începem cu dreptul! Trebuie să învăţăm să jucăm şi din postura de favoriţi, pentru că venim de la Europene! Chiar dacă nu am avut mult timp la dispoziţie cu dânsul, nea Mircea este un plus mare pentru noi”, a declarat Dennis Man.

Mihăilă: Huiduielile mă motivează. Le-am arătat tabela la final şi cam asta a fost istoria jocului

Valentin Mihăilă a declarat, vineri seară, după meciul tricolorilor cu Kosovo, că nu l-a afectat atitudinea publicului gazdă, el precizând că huiduielile îl motivează.

„O victorie categorică, a trebuit să ne adaptăm la terenul de joc, la public, adversar... Huiduielile mă motivează. Le-am arătat tabela la final şi cam asta a fost istoria jocului. Sper să sparg gheaţa şi să reuşesc să marchez la următoarele meciuri. Avem încredere în grup, nu contează că s-au schimbat jucători, suntem un grup unit şi cu Mister în spate sigur o să facem treabă bună. Avem doar de învăţat de la dânsul”, a spus Mihăilă la Digi Sport.

