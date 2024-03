Clubul de fotbal Rapid e implicat într-un scandal uriaș. Procurorii spun că Daniel Niculae, președinte al echipei de fotbal, colabora cu ultrașii ca să aducă pe stadion materiale pirotehnice periculoase. Mai mult, în interiorul arenei a fost găsită și o încăpere secretă, cu un perete fals, unde erau depozitate petardele și torțele. Cu toate acestea, Dan Șucu, finanțatorul echipei spune că nu știa nimic despre aceste lucruri.

„Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare au fost descoperite şi ridicate mai multe materiale pirotehnice, arme de foc letale, arme albe şi sume de bani”, anunţă procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în urma celor 19 percheziţii domiciliare pe care le-au făcut în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Iaşi.

Anchetatorii spun că au dispus continuarea urmăririi penale faţă de 17 suspecţi, persoane fizice, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi distrugere.

„În fapt, s-a reţinut că în cursul anului 2023 pe raza municipiului Bucureşti s-a constituit un grup infracţional organizat la care au aderat mai multe persoane şi care avea drept scop introducerea şi folosirea materialelor pirotehnice în incinta stadioanelor de fotbal, în timpul desfăşurării meciurilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice prin violenţe asupra bunurilor şi distrugerea suprafeţei de joc prin folosirea materialele pirotehnice, producându-se degradarea gazonului prin explozia materialelor pirotehnice, punând în pericol integritatea fizică a altor persoane (copii de mingi, stewarzi, jucători de fotbal, pompieri, reporteri ş.a.)”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Preşedintele FC Rapid, Daniel Niculae, a fost ridicat de mascaţi joi dimineaţă.

Anunțul a fost făcut chiar de Dan Șucu. Mai târziu, omul de afaceri a spus într-o conferință de presă că nu ştie ce calitate are Daniel Niculae în dosar şi că nu ştie de partea legată de faptul că la percheziţii s-au găsit inclusiv arme de foc letale.

„M-am trezit azi-dimineaţă cu un telefon de la avocat care să-mi spună că preşedintele clubului a plecat la audieri la o secţie de poliţie. E automat ceva în afara lucrurilor cu care eşti obişnuit zi de zi. Acum avem informaţii suplimentare. Deocamdată am văzut foarte puţin din datele din dosar. Nu ştiu să vă spun ce calitate are Daniel Niculae. Nu cunosc partea cu armele. Nu mi-l imaginez pe domnul Niculae cu o mitralieră în mână. Aştept şi eu să văd mai multe date din tot ce are legătură cu dosarul. Cred că nu va dura foarte mult”, a spus Şucu.

El a precizat că este esenţială respectarea legii, dar ar trebui să se facă diferenţa între violenţă şi aprinderea de torţe.

„Ca principiu, da, respectarea legii este esenţială. Aş face însă o diferenţă majoră între violenţă şi distrugere pe teren şi nişe torţe aprinse. Înţeeg că tot ce înseamnă partea cu torţele şi materialele pirotehnice e în afara legii. Dar am văzut extrem de multe stadioane din lume în care aceste produse sunt acceptate”, a mai spus Şucu.

Dan Şucu a mai declarat că FC Rapid nu are de unde să ştie ce se întâmplă la stadion în perioadele din afara zilelor de meci.

„Noi păzim stadionul acesta doar pe perioada meciului. Acest stadion aparţine Clubului Sportiv Rapid. Nicio firmă de pază nu garantează în clipa de faţă că nu va exista vreun nedumerit care să arunce cu ceva pe teren. Noi nu păzim stadionul ăsta. O zi la două săptămâni ne aparţine. În mod cert probabil sunt extrem de multe încăperi în acest stadion pe care nu le ştim noi, nu le cunoaştem. Dacă este ilegal, trebuie să înceteze. Dar existenţa unor torţe în tribună mi-e greu să o văd ca pe un lucru penal sau ca pe un lucru care te duce la puşcărie. Îi aşteptăm pe fani cu cea mai mare plăcere şi sunt absolut în siguranţă pe stadionul Giuleşti.

În momentul ăsta nu avem ceva anume a ne reproşa în modul în care organizăm meciurile”, a mai spus Șucu.

Editor : M.B.