Selecţionerul Mircea Lucescu i-a lăudat pe tricolori după victoria României cu Cipru, scor 3-0, din Grupa C2 a Ligii Naţiunilor la fotbal, afirmând că este bucuros pentru că au reuşit să lege trei victorii în această competiţie. În ce privește următorul meci în deplasare al Naționalei, Lucescu își face griji de schimbarea mare de temperatură între Cipru și Lituania.

„Am făcut o foarte bună primă repriză, excelentă, 3-0 nici nu prea reflectă realitatea. Am mai avut două-trei ocazii. Ne-am apărat foarte bine, foarte compact, extraordinar de decişi (au fost) jucătorii noştri în duelurile individuale, şi ne-am creat ocazii de gol. Am controlat jocul şi asta este important. Am impus un anume stil de joc care este aproape de ceea ce făceam noi cu mulţi ani înainte şi din acest punct de vedere am fost foarte eficienţi. Victoria este victorie, urmează un alt meci foarte dificil, trecem de la 30 de grade la 7 grade, contează foarte mult cum îi recuperăm pe aceşti jucători, mai ales că terenul a fost foarte moale, iar acolo ne aşteaptă un teren greu. Ne pare rău că l-am pierdut pe Bancu pentru acest meci. Îmi pare bine pentru băieţi că au înlănţuit trei victorii, ceea ce înseamnă foarte mult. E un lucru deosebit. Acum meciul ăsta a trecut, urmează un alt meci, la fel de important”, a declarat Lucescu la Prima TV.

Tehnicianul român consideră că meciul cu Lituania este la fel de important, putând conduce la o eventuală calificare la Cupa Mondială.

„Următorul meci este extrem de important, pentru că poate să fie unul care ne poate asigura calificarea. Ne vom lupta cu Kosovo pentru primul loc şi ei au o echipă foarte bună”, a adăugat Lucescu.

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Ciprului cu scorul de 3-0 (3-0), sâmbătă seara, pe AEK Arena din Larnaca, în Grupa a 2-a din Liga C a Ligii Naţiunilor.

România a tranşat soarta meciului din prima repriză, prin golurile marcate de Dennis Man (16), Răzvan Marin (25 - penalty) şi Radu Drăguşin (36).

A fost a treia victorie a tricolorilor în această campanie, după cele cu Kosovo în deplasare (3-0) şi Lituania la Bucureşti (3-1).

România va juca următorul meci cu Lituania, marţi, la Kaunas (21:45).

România este lider în grupă, cu 9 puncte, urmată de Kosovo, 6 puncte, Cipru, 3 puncte, Lituania, 0 puncte.

Liga Naţiunilor 2024/25 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

