A treia victorie pentru FCSB în grupa Europa League: 2-0 cu echipa daneză FC Midtjylland

FCSB a câștigat cu 2-0 meciul jucat cu echipa daneză Midtjylland, joi seară, pe Arena Națională din București, în runda cu numărul 4 din Europa League.

Danezii au controlat primul sfert de oră al meciului, ratând prin Kruger-Johnsen în minutul 11. Cinci minute mai târziu, FCSB a deschis scorul. Florin Tănase a înscris dintr-o lovitură liberă deviată de zid, în minutul 16, potrivit News.ro.

Al doilea gol al meciului a fost înscris imediat după pauză. În secunda 9 din a doua repriză, portarul Olafsson, aflat mult în afara careului, a degajat direct în Bîrligea, care a trimis mingea în plasă cu pieptul.

În urma victoriei, campioana României a ajuns la 9 puncte adunate în 4 meciuri în Europa League și, cel puțin provizoriu, până la finalul partidelor care încep la ora 22:00, ocupă locul 7, transmite Digisport. De partea cealaltă, Midtjylland a coborât pe 12, cu 7 puncte.

Următorul meci al FCSB în Liga Europa va fi pe 28 noiembrie, la Bucureşti, cu echipa greacă Olimpiacos Pireu. FCSB mai are de jucat și cu Hoffenheim (deplasare), Qarabag (deplasare) și Manchester United (acasă).

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, M. Popescu, Ngezana, Radunovic – Fl. Tănase (Baba Alhassan 29), Şut, Al. Băluţă (Edjouma 46) – D. Miculescu (Baeten 90), Bîrligea (D. Popa 81), M. Ştefănescu (Oct. Popescu 46).

Antrenor: Elias Charalambous

FC MIDTJYLLAND: Olafsson – Mbabu (Bak Jensen 70), Diao, Bech, J. Andersson – Castillo (Kuchta 70), E. Martinez (Pedro Bravo 80), O. Sorensen – Osorio (Adam Gabriel 80), Buksa, Kruger-Johnsen (Andreasen 61).

Antrenor: Thomas Thomasberg

Cartonaşe galbene: Buksa 89

Arbitri: Duje Strukan – Bojan Zobenica, Alen Jaksic – Patrik Kolaric (toţi din Croaţia)

Arbitri VAR: Mario Zebec – Dario Bel (ambii din Croaţia)

Adrian Şut: Până nu suntem matematic calificaţi nu putem să ne bucurăm de o calificare. Suntem cu un pas mai aproape de obiectiv

Adrian Şut, mijlocaşul echipei FCSB, a declarat că formaţia sa mai are de aşteptat până să se considere calificată în faza următoare a Ligii Europa.

„Este o seară minunată, suntem foarte fericiţi că am reuşit să luăm cele trei puncte. A fost o partidă dificilă. Până nu suntem matematic calificaţi nu putem să ne bucurăm de o calificare. Suntem cu un pas mai aproape de obiectivul nostru, sunt mândru de ce am realizat până acum, dar nu este de ajuns. Trebuie să câştigăm şi restul meciurilor pentru a face o figură frumoasă în Europa. A fost o întâmplare cu Craiova, am greşit puţin în acel meci, în a doua repriză, dar am fost foarte motivaţi şi în Europa ne-am prezentat bine şi am fost o echipă matură. Acestea sunt meciurile care te lansează în carieră. Lupţi pentru familia ta, pentru toţi oamenii care sunt în tribună.

[Există la FCSB un complex danez?] Nu este vorba despre niciun complex. Am avut meciuri bune, dar s-a întâmplat să pierdem. Ştiam că dacă vom fi într-o zi bună, vom putea câştiga acest meci. Noi am luat fiecare meci în parte. Ne-am bucurat că am putut ajunge în grupe, să fim printre cele mai bune echipe şi cred că până acum am făcut faţă cu brio.

A fost o atmosferă foarte frumoasă, suporterii ne-au susţinut, ne-au împins de la spate. Le mulţumim că au venit la acest meci în timpul săptămânii.

Toţi jucătorii îşi doresc să facă pasul în afară, să progreseze, să plece la mai bine, dar cât timp suntem aici, trebuie să dăm tot ce avem mai bun şi să luptăm pentru aceste culori.

Deocamdată am gestionat bine, sper să o facem la fel de bine în continuare şi să urcăm în campionat. Dăm dovadă de maturitate, ştim să suferim. În campionat suntem obişnuiţi să atacăm, dar cred că ne-am închegat bine”, a declarat Adrian Şut pentru sport.ro, citat de News.ro, la finalul meciului.

Programul complet pentru FCSB în Europa League

26 septembrie - FCSB - FC RFS 4-1

3 octombrie - PAOK FC - FCSB 0-1

24 octombrie - Rangers FC - FCSB 4-0

7 noiembrie - FCSB - FC Midtjylland 2-0

28 noiembrie - FCSB - Olympiacos FC – 22:00

12 decembrie - TSG Hoffenheim - FCSB – 19:45

23 ianuarie - Qarabag FK - FCSB – 19:45

30 ianuarie - FCSB - Manchester United - 22:00

Clasamentul grupei

