„Au cerut să le arăt pașaportul și apoi m-au luat la bătaie”. Mărturii ale suporterilor israelieni, despre violențele din Amsterdam

Suporteri ai echipei Maccabi Tel Aviv au fost atacaţi, joi seară, după meciul din Liga Europa cu Ajax. Un fan israelian a povestit BBC cum a decurs totul, în timp ce autoritățile olandeze au explicat că în violențele au fost implicați tineri pe scutere, care au atacat după modelul „lovește și fugi”, acțiuni greu de prevenit.

Adi Reuben, un fan al lui Maccabi Tel Aviv, în vârstă de 24 de ani, care se afla la Amsterdam pentru meciul din Europa League cu Ajax, a declarat pentru BBC că a fost lovit cu piciorul de un grup de tineri, după ce a căzut la pământ când încerca să fugă.

Fani israelieni ai echipei Maccabi Tel Aviv, în Amsterdam Foto: Profimedia Deschide galeria foto

El a spus că mai mult de zece inși s-au apropiat de el și de prietenii lui și i-au întrebat de unde sunt.

„Au strigat „evrei, evrei, IDF, IDF””, a povestit Reuben, persoanele acelea făcând referire la armata israeliană - IDF.

„Au început să se ia de mine și mi-am dat seama că trebuie să fug, dar era întuneric și nu știam încotro să merg. Am căzut jos când am încercat să scap, și mai multe de zece bărbați au început să mă lovească cu piciorul, în timp ce strigau Palestina”, a detaliat acesta.

„Căzut fiind, m-au lovit cam un minut, apoi au plecat, nu le-a fost frică de nimic. Mi-am dat seama că aveam fața plină de sânge, mi-a fost spart nasul și este foarte dureros”.

Reuben a spus că nu a putut vedea bine timp de aproximativ 30 de minute după atac, dar a decis să nu meargă la spitalul din Amsterdam, deoarece a auzit că șoferii de taxi au fost implicați în violențe.

În schimb, el a declarat că pleacă în Israel cu un zbor organizat de guvernul israelian și că va primi tratament medical acolo.

„Acesta a fost un atac țintit care a fost organizat în prealabil”, a adăugat el. Unii suporteri israelieni au povestit că li s-a cerut să-și arate pașapoartele atunci când au fost atacați.

Gal Binyanmin Tshuva, în vârstă de 29 de ani, a declarat pentru BBC că a fost atacat în fața unui cazinou din oraș, loc unde a vizionat meciul.

Ne-am confruntat cu vreo 20 de oameni care au venit în fugă spre noi. M-au întrebat de unde sunt, iar eu am zis că sunt din Grecia. Au spus că nu mă cred și au cerut să le arăt pașaportul. Am spus că nu am pașaport și m-au luat la bătaie, m-au trântit pe jos și au început să-mi dea cu piciorul în față. Nu-mi amintesc nimic după aceea, m-am trezit într-o ambulanță cu sânge pe toată fața și mi-am dat seama că mi-au rupt doi dinți.