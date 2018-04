FOTO. Adrian Mutu s-a amuzat pe seama înfrângerii lui Ionuț Lupescu

Adrian Mutu, unul dintre susținătorii lui Răzvan Burleanu în fruntea Federației Române de Fotbal, s-a amuzat copios pe seama înfrângerii lui Ionuț Lupescu. Antrenorul echipei FC Voluntari a publicat o imagine sugestivă pe contul său de Instagram.

"Briliantul" nu a uitat că Răzvan Burleanu a fost cel care l-a adus, în octombrie 2017, în stafful echipei naționale, acolo unde a ocupat funcția de manager sportiv în zona tehnică a FRF. În urmă cu câteva zile, fostul atacant al naționalei a fost numit antrenor la FC Voluntari.

"Nu mă întorc, îl felicit pe această cale, dar eu sunt bine unde sunt, e ceea ce mi-am dorit și felicitări și celorlalți care au participat. Am văzut și scorul, dublu, da. De ce? Pentru profesionalismul de care a dat dovadă, pentru lucrurile pe care le-a făcut pentru oameni, pentru participanții la vot, majoritatea lor, pentru că și-a dat silința...Are o echipă de profesioniști, la nivel administrativ își fac treaba foarte bine.

Ce mi-a plăcut este că noi, partea tehnică, am avut tot timpul condițiile pentru a face performanță. Cred că, de când a venit Cosmin, lucrurile s-au schimbat în bine. Nu am simțit niciodată o presiune...a fost o presiune constructivă tot timpul, nu de alt gen. Cred că sunt o echipă foarte bună, eu l-am susținut și mă bucur că a ieșit. Baftă și sper să facă și mai bine pentru fotbalul românesc de acum încolo. Am fost și eu dimineață, dar am plecat că am avut antrenament, am fost invitat de președinte", a declarat Adrian Mutu la Digi Sport.

"Cred că Ionuţ Lupescu are alură de preşedinte, probabil are şi pregătire de preşedinte, dar ori a venit prea târziu, pentru că nu se ştia până acum două luni de Ionuţ Lupescu, doar de alţi candidaţi, poate şi echipa cu care s-a prezentat, nu-mi dau seama. Dar el trebuie să o ia ca pe un eşec extraordinar, trebuie să fie ce e, să se pregătească, cine ştie? Poate pe viitor se vor schimba lucrurile.Dar pentru ceilalţi, pentru Mircea Lucescu, nu se schimbă nimic, pentru Cristi Chivu, probabil va rămâne observator la UEFA şi în rest nu ştiu. Eu mă bucur că a reuşit o echipă de profesionişti să-şi menţină poziţia. Credeţi-mă că eu nu susţineam un om dacă nu vedeam profesionalism desăvârşit şi chiar şi în momente foarte grele, mai ales cu atacul media din ultima vreme, ei au rămas în aceeaşi barcă. A fost riscant, dar am crezut într-un om care face bine fotbalului românesc", a mai spus Mutu.