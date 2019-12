România, a doua victorie la Campionatul Mondial de handbal feminin. Calculele pentru calificarea în grupele principale

Echipa națională de handbal feminin a României a învins reprezentativa similară din Kazahstan, marți, la Yatsushiro, scor 22-20, în runda a treia din grupa C a Campionatului Mondial care se dispută în Japonia, potrivit Mediafax.

În prima parte a meciului, România a părut să controleze jocul, conducând chiar și la șase goluri, scor 11-5. La pauză, tricolorele au intrat în avantaj, 14-11.

În partea secundă, Kazahstan s-a apropiat foarte mult de egalare, având doar un gol mai puțin în minutul 59. În cele din urmă, tricolorele s-au impus, scor 22-20.

Cea mai bună marcatoare a României a fost Crina Pintea, cu cinci reușite. Cristina Neagu a fost odihinită în această partidă.

Astfel, România a urcat pe locul 3 în grupa C, având patru puncte. Lider rămâne Spania, cu șase puncte.

Clasamentul grupei C:

1. Spania - 6 puncte

2. Muntenegru - 6 puncte

3. România - 4 puncte

4. Ungaria - 2 puncte

5. Senegal - 0 puncte

6. Kazahstan - 0 puncte

România va mai disputa două meciuri în grupa C: miercuri, contra celor din Muntenegru, şi vineri, împotriva Ungariei.

Campionatul Mondial de handbal feminin | Cum se poate califica România în grupele principale. Calculele Grupei C

Ungaria a pierdut atât cu Spania, cât și cu Muntenegru, astfel că România are acum o șansă bună de a merge în grupele principale. România a cedat de asemenea în fața Spaniei, într-un mod rușinos, dar Cristina Neagu & Co speră să obțină un rezultat pozitiv în meciul cu Muntenegru, scrie digisport.ro. Naționala noastră a trecut de selecționata statului Senegal în meciul doi din Grupa C, cu scorul 29-24.

Chiar și așa, indiferent cum se va termina meciul cu Muntenegru, meciul România - Ungaria din ultima etapă va fi probabil decisiv în vederea calificării în grupele principale. Ungaria va înfrunta Senegal în penultima etapă, într-un meci pe care ar trebui să-l câștige fără mari probleme.

Dacă România va reuși să învingă Muntenegru, iar Ungaria se va încurca în partida cu Senegal, partida din ultima etapă nu va mai avea nicio miză și fetele noastre vor merge în grupele principale.

