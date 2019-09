Katy Collins, sportiva care a murit la vârsta de 32 de ani. Anunțul a fost făcut de antrenorul ei

Fosta luptătoare de MMA, Katy Collins, a decedat miercuri la vârsta de 32 de ani, din cauza unui anevrism cerebral.

Katy Collins s-a zbătut între viață și moarte, după ce săptămâna trecută a suferit complicații în urma unui anevrism cerebral. Moartea luptătoarei a fost anunțată de antrenorul acesteia, J. T. Tilley, pe pagina sa de Facebook.

”Lupta s-a terminat. Nu ai încetat niciodată să te lupți și noi nu am renunțat niciodată la tine. Așa a fost să fie. Am fost întotdeauna atât de mândru de tine, Kate. Am reușit ce ne-am propus și nu aș schimba absolut nimic. Îmi vei lipsi enorm”, a scris Tilley pe Facebook.

Collins, poreclită ”dragonul roșu”, a înregistrat șapte victorii și cinci înfrângeri, într-o carieră de doar trei ani.

Katy Collins era mama a doi băieți.

Ultima sa luptă a avut loc, la data de 8 iunie 2018, în LFA (n. red. Legacy Fighting Alliance), atunci când a întâlnit-o pe Jaimelene Nievera. Katy Collins a pierdut la decizie.