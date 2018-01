Site-ul Australian Open vorbește la superlativ despre Simona Halep, în timpul meciului cu Naomi Osaka

Simona Halep a petrecut cel mai mult timp pe terenul de la Australian Open, cumulând 7 ore și 25 de minute, dintre toate jucătoarele care participă la turneul de Grand Slam. Site-ul Australian Open a publicat pe Twitter, în timpul meciului româncei cu japoneza Naomi Osaka, mai multe mesaje prin care vorbește la superlativ despre performanțele Simonei.

BEIJING, CHINA - OCTOBER 07: Simona Halep of Romania celebrates after winning the Women's Singles Semifinals match against Jelena Ostapenko of Latvia on day eight of 2017 China Open at the China National Tennis Centre on October 7, 2017 in Beijing, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

LIVE TEXT | Halep - Osaka, ACUM, în optimi la Australian Open

„După ce a avut o accidentare înfricoșătoare în primul tur și un meci de 3 ore și 54 de minute în turul 4, Simona Halep nu dă niciun semn de epuizare”, scrie Australian Open, după ce Halep a câștigat primul set în meciul cu Osaka.

„Naomi aruncă tot ce are spre numărul 1 mondial, dar până acum eforturile nu i-au fost răsplătite. Simona nu a pierdut în turul al patrulea un meci pe teren hard de la US Open-ul din 2013. Când numărul 1 este în formă, nu ai ce face decât să o apreciezi ”, mai scrie Australian Open.

Back in the #ausopen quarterfinals!@Simona_Halep tops Naomi Osaka 6-3 6-2 to sail further into the second week here in Melbourne. pic.twitter.com/QkhYXAPsit — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2018

