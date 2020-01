Anett Kontaveit, după meciul cu Simona Halep: Lumea are o impresie greșită despre ea

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de Grand Slam Australian Open, după ce s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-1, în fața estonei Anett Kontaveit. La finalul meciului, adversara Simonei a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului lider mondial.

Anett Kontaveit spune că a fost surprinsă de agresivitatea de care a dat dovadă Simona Halep la Melbourne și a precizat în cadrul conferinței de presă că nu a avut arme să lupte contra jucătoarei din România.

„Simona a jucat un meci incredibil. Am încercat tot ce am putut... Dar a fost atât de puternică, chiar n-am găsit armele necesare. Am încercat să fiu agresivă, dar n-am putut să-i creez probleme. Știam că e o jucătoare grozavă și mă așteptam să fie dificil, dar a fost greu ca loviturile mele să nu fie eficiente cum ar fi fost în fața altor jucătoare. Nu știu dacă mă așteptam la asta”, a spus ea.

„Am fost surprinsă de cât de agresivă a fost, jocul ei m-a determinat să mă mișc continuu, a returnat. A fost incredibilă! Chiar nu cred că am făcut un meci rău, am dat ce am avut mai bun în situația asta, dar ea a jucat mult mai bine decât mine. Lumea are o impresie greșită despre Simona. Nu este doar o jucătoare cu o deplasare bună, a fost foarte agresivă și a pus multă presiune”, a adăugat Kontaveit.

Simona Halep o va întâlni în semifinalele Australian Open pe Garbine Muguruza (Spania; 32 WTA), care a trecut în sferturi de Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia; 30 WTA), cu 7-5; 6-3, după o oră și 35 de minute de joc.

Meciul dintre Simona Halep și Garbine Muguruza se va disputa joi, nu înainte de ora 06:30. Cealaltă semifinală, Ashleigh Barty - Sofia Kenin, va avea loc înaintea partidei Simonei.