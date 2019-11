Ashleigh Barty - Elina Svitolina, finala de la Turneul Campioanelor 2019. Pe ce loc ar putea încheia anul Simona Halep

Australianca Ashleigh Barty, nr.1 mondial, și ucraineanca Elina Svitolina, nr. 8 WTA, își dispută duminică finala Turneului Campioanelor 2019. În cazul în care Elina Svitolina își păstrează trofeul câștigat anul trecut, Simona Halep va coborî o poziție în clasamentul WTA și va încheia anul pe locul al cincilea, ucraineanca urcând pe locul al patrulea.

Meciul începe la ora 13:30 și este transmis în direct de Digi Sport 2.

Ashleigh Barty (1 WTA) s-a calificat, sâmbătă, în finala Turneului Campioanelor, după ce a învins-o pe Karolina Pliskova (2 WTA), cu scorul de 4-6, 6-2, 6-3. Primul set al partidei, a fost foarte echilibrat. La scorul de 2-2, Karolina Pliskova a reușit o minge de break în fața australiencei și a profitat de acest avantaj, închizând setul la 6-4. În cel de-al doilea set, Ashleigh Barty a reușit să revină în joc, după ce a reușit două break-uri în fața jucătoarei din Cehia. Setul decisiv a fost din nou foarte echilibrat, însă Barty a făcut un break și a reușit să obțină victoria după o oră și 55 de minute de joc, scrie Mediafax.

Pentru Karolina Pliskova este al treilea an la rând în care se oprește în semifinale, în timp ce australianca, aflată la prima participare la această competiție a așilor din tenisul feminin, ajunge în finală.

La rândul ei, Elina Svitolina, nr. 8 WTA, s-a calificat în ultimul act al competiției de la Shenzhen, după ce adversara sa, elvețianca Belinda Bencic. a abandonat meciul din semifinale în setul decisiv, din cauza durerilor de spate. Elvețianca începuse bine partida, a câștigat primul set, scor 7-5, dar l-a pierdut pe al doilea cu 3-6. În decisiv, Belinda Bencic nu a mai putut continua și a decis să renunțe, când era condusă cu 4-1. Sportiva de pe locul 7 WTA a cerut intervenția medicului și a primit îngrijiri pe parcursul meciului, însă durerile nu au lăsat-o și astfel a decis să abandoneze.

Elina Svitolina ajunge astfel din nou în finala Turneului Campioanelor, după ce anul trecut a câștigat competiția.

Câștigătoarea trofeului de anul acesta la Turneul Campioanelor va obține cel mai mare premiu din istoria tenisului, de 4,42 milioane de dolari.

Pe ce loc va începe Simona Halep sezonul 2020

Simona Halep a început 2019 din poziția de lider mondial, după ce ratase sfârșitul anului competițional precedent, din cauza unei accidentări la spate, și își pierduse și antrenorul, pe Darren Cahill.

Simona Halep a pierdut însă repede locul 1, în ianuarie, după ce a fost eliminată de la Australian Open, în optimi, de Serena Williams. A reușit însă în 2019 să se mențină în top 10, grație, mai ales, câștigării trofeului la Wimbledon.

Dacă Elina Svitolina câștigă Turneul Campioanelor 2019, diferența dintre ea și Naomi Osaka, ocupanta locului 3, va fi de numai un punct.

Practic, viitorul an competițional în tenisul feminim va începe cu o cursă foarte strânsă între Elina Svitolina, Naomi Osaka, Simona Halep și Bianca Andreescu, care au punctaje destul de apropiate.

În schimb, dacă Ashleigh Barty va câștiga competiția de la Shenzhen, ea își va consolida poziția de lider mondial, fiind destul de greu de ajuns din urmă anul viitor. Ea va acumul 7851 de puncte, în prezent având 7.431 de puncte în clasamentul WTA live.

Îi urmează Karolina Pliskova, pe care sâmbătă Barty a învins-o în seminfinalele Turneului Campioanelor. Jucătoarea din Cehia are 5.940 de puncte.

Pe locul 3, în prezent, este Naomi Osaka, cu 5.496 de puncte, urmată de Simona Halep, cu 5.462 de puncte și Bianca Andreescu, cu 5.221 de puncte. Pe locul al șaselea este Elina Svitolina, cu 5.075 de puncte. Dacă va câștiga duminică împotriva lui Ashleigh Barty, ucraineanca face 5.495 de puncte și urcă pe locul al patrulea, la un punct de Osaka.

„Am nevoie de o vacanță”. Obiectivele Simonei Halep pentru 2020

Simona Halep si-a stabilit obiectivul pentru 2020 - vrea să câștige un turneu de mare șlem și pe hard. Australian Open și US Open sunt trofeele care îi lipsesc din palmares. Are un atu: de-acum îl are din nou alături pe antrenorul Darren Cahill.

În 2019, Simona Halep a câștigat al doilea turneu de Grand Slam din carieră, cel de la Wimbledon. A fost singurul trofeu cucerit de numărul 5 WTA în acest an, în care a mai ajuns în finalele de la Doha și Madrid. Eliminată încă din grupe la Turneul Campioanelor, Simona are deja planul făcut pentru 2020.

„Cea mai bună lecţie pe care am învăţat-o în acest an este că trebuie să fiu mai consistentă în pregătire, în muncă, anul acesta a fost cu suişuri şi coborâşuri, poate prea multe, poate pentru că am şase ani de când mă aflu în vârf. Nu am avut o pauză mai mare de trei săptămâni şi pot să spun că asta se simte din punct de vedere psihic şi fizic. Am făcut o treabă bună, chiar dacă nu a fost un an foarte bun, dar am câştigat Wimbledonul şi asta îl face un an extraordinar la final. Nu sunt dezamăgită de mine şi de anul acesta, îl pun alături de 2018 şi abia aştept sezonul viitor. Sunt bine”, a afirmat Halep, după înfrângerea suferită cu Karolina Pliskova la finalul sezonului.

„Obiectivul meu în fiecare an este să câștig un turneu de Grand Slam. Am cucerit două trofee și simt tot mai mult că pot reuși acest lucru, dar știu cât de greu este să câștigi un astfel de turneu”, a mai declarat Simona Halep.

Câștigătoare deja pe zgura de la Roland Garros și pe iarba de la Wimbledon, Simona are un obiectiv clar: să dea lovitură la Melbourne sau la Flushing Meadows. La Australian Open, cea mai bună performanță a fost finală pierdută în 2018, în timp ce la New York nu a trecut niciodată de semifinale.

„Va fi extraordinar dacă voi putea câștiga și pe hard, dar nu se știe niciodată. Voi munci pentru toate suprafețele și vom vedea ce va fi”, a spus Simona Halep.

Simona Halep spune că nu va pregăti viitorul sezon în Australia: „Simt că revenirea lui Darren îmi dă încredere pentru viitor, sunt mai încrezătoare pentru ceea ce o să vină, sunt motivată, sunt proaspătă din punct de vedere psihic, chiar dacă s-a terminat aşa acest turneu, nu mă simt epuizată ca anul trecut, asta e un semn bun. Dar am nevoie de o vacanţă ca să uit totul şi apoi voi fi gata pentru pregătirea noului sezon. Nu o să mă pregătesc în Australia, am făcut-o o dată şi a fost un pic greu pentru mine să stau atât de mult acolo. Deci nu, Australia nu e o opţiune”, a declarat Simona Halep în conferința de presă de la Shenzhen.

Românca mai are însă în 2020 un obiectiv la care ține foarte mult: câștigarea unei medalii olimpice, indiferent dacă va fi să fie la simplu, la dublu sau la dublu mixt.

Editor: Luana Păvălucă