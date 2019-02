C.T. Popescu, după ce Simona Halep a pierdut în sferturi la Dubai: „Viitorul arată bine”

Cristian Tudor Popescu a spus, în direct la DigiSport, că știa de la începutul meciului că Simona Halep nu mai are baterii pentru încă o victorie. „Viitorul arată bine”, mai spune comentatorul, care este în continuare de părere că Halep ar trebui să-și găsească un antrenor pe care să se sprijine în momentele grele din turneele importante.

„N-am crezut niciun moment că Simona va câștiga acest meci. În tenis nu e ca la fotbal. Nu contează scorul. Tenisul e un sport infinit, se poate juca la infinit. Așa că nu contează scorul, contează cum se prezintă jucătoarele. Ca în meciul cu Svitolina, a contat forma fizică. A spus Simona că este obosită. Face un joc ca la șah, de pe fundul terenului, unde e foarte bună, însă tot de pe fundul terenului e jocul și te obosește. Având în vedere resursele ei fizice de acum, nu își permite un joc agresiv în acest moment. Atunci face cu determinare și cu un profesionalism de admirat acest joc de pe fundul terenului, cu care poate lua un set, două, însă ați văzut ce se poate întâmpla. Nu a mai avut-o adversară pe Bouchard, a avut-o pe Bencic, care e tânără și care i-a comunicat în fiecare moment că are mai multe resurse fizice. „Mă bați în două seturi sau te bat”, asta a fost mesajul lui Bencic. Halep a spus că este obosită de la început, și-a făcut datoria, a făcut meciuri frumoase, cu momente spectaculoase chiar și azi. Și cel mai important este liniștea ei interioară. În mod clar nu o afectează nici scorul, nici o minge sau alta, nu are nici cea mai mică grimasă de frustrare la duble greșeli. Nu a avut momente de stupoare, de furie. Nu mai reacționează, așa cum reacționa acum ceva timp. E de bine, e un semn de maturitate al Simonei, care acum știe ce joacă, cât joacă și cât poate. Viitorul arată bine pentru Simona. Este foarte greu să găsească pe cineva care să-l înlocuiască pe Darren Cahill. Eu în continuare sunt de părere că trebuie să-și găsească un antrenor. Are nevoie de un om pe care să se sprijine, în care să aibă încredere în momentele grele din turneele importante. Simona este un om dificil, să recunoaștem, cu greu îi câștigi încrederea. Darren știe cel mai bine. Totuși, cred că Simona ar trebui să încerce să-și găsească un antrenor pentru turneele importante care urmează în acest an”, a spus comentatorul Cristian Tudor Popescu.

Etichete:

,

,

,

,