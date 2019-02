Ce spune Simona Halep despre momentul controversat în care Elise Mertens a cerut time-out medical

Simona Halep a pierdut finala de la Doha din cauza unui truc al lui Elise Mertens, crede jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Simona Halep a preferat să nu comenteze faza în care adversara a solicitat time-out medical, ceea ce i-a întrerupt ritmul foarte bun cu care românca începuse partida.

Simona Halep a pierdut finala Qatar Open 2019, după ce, timp de o oră de joc, a părut că are meciul sub control. Totul s-a rupt după ce adversara sa, belgianca Elise Mertens a cerut time-out medical la începutul setului al doilea.

„Meciul s-a întors în urma unui truc al lui Mertens, dar e legal. La 2-0 în setul 2 pentru Simona, Mertens a cerut pauză de vestiar. În mod evident a fost o prefăcătorie din partea belgiencei, nu avea nimic, așa cum pretindea, la spate. A venit de la vestiar foarte repede și a jucat foarte bine după aceea”, a explicat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

„Nu pot să judec un astfel de moment și nici să dau vina pe așa ceva. Dacă a făcut-o fără niciun motiv, atunci este treaba ei”, a comentat la Digi Sport Simona Halep. „Nici nu mă gândesc la acest lucru, mă gândesc doar că în finală am fost obosită și nu am mai avut benzină”, a spus Simona Halep, cu fair-play.



Simona Halep a resimșit si ea dureri în timpul meciului, dar a strâns din dinți și a luptat până la capăt. „Mă simt obosită, tare obosită, am simţit deja din setul doi că cedez un pic fizic, mi se blocau muşchii de la spate... Băşica... Am avut și sânge un pic...N-a fost deloc ușor, dar n-am cedat ”, a explicat Simona Halep ce i s-a întâmplat în timpul meciului.

Cristian Tudor Popescu remarcase și el că în ultima parte a meciului Simona Halep a dat semne clare că are probleme fizice pe piciorul stâng. „Asta sper să nu fie legat de spate, de coloană, de sciatic, pentru că asta i-ar afecta încrederea”, a spus comentatorul.

A fost a 16-a finală pierdută de Simona Halep, care are 18 titluri WTA în palmares.

Ea are încredere însă că își va reveni în următoarele zile și va fi gata de luptă pentru turneul de la Dubai, care începe luni și în care ea va evolua din turul al doilea. Turneul va fi transmis de Digi Sport.

„O să mă bucur enorm”

Pe de altă parte, Simona Halep poate conta pe fani în toată lumea. O mulţime de români i-au fost alături şi la finala cu Elise Mertens. Iată imaginile:

Simona Halep a fost asaltată de fani după finala de la Doha. În tribune, atmosfera a fost la fel de frumoasă ca la FedCup.

De altfel, sfertul de finală cu Cehia din FedCup a fost motivul pentru care Simona Halep și-a pierdut din energie săptămâna aceasta, însă nu regretă niciun moment, dimpotrivă.

„Am venit cu încredere, bucuroasă că am reușit să mergem în semifinale, dar a fost obositoare săptămâna de la FedCup, așa cum este mereu, dar nu aș da-o pentru nimic în lume, așa că accept tot ceea ce se întâmplă și faptul că am fost capabilă, totuși, să câștig atâtea meciuri aici”, a spus Simona Halep în exclusivitate pentru Digi Sport.

Simona Halep va urca pe locul 2 WTA de luni, dar încă nu își face o țintă din revenirea în topul ierarhiei mondiale. „Este important, dar nu este obiectivul principal în momentul acesta. Anul mai are multe luni, așa că vreau să mă gândesc la fiecare turneu pe care îl joc și dacă la sfârșit de an o să fiu capabilă să fiu din nou pe locul 1, o să mă bucur enorm”, a mărturisit Simona Halep.

