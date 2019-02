Simona Halep a explicat ce i s-a întâmplat în meciul cu Elise Mertens

Simona Halep a declarat, sâmbătă, că se simte foarte obosită după finala de la Doha și a recunoscut la finalul meciului cu Elise Mertens că s-a aflat la capătul puterilor în setul decisiv și că au apărut și niște probleme medicale.

„Mă simt tare obosită, am simţit deja din setul doi, mi se blocau muşchii de la spate... Băşica... Mi-a dat şi puţin sânge...”, a spus Simona Halep în exclusivitate pentru Digi Sport.

Simona Halep a jucat încântător timp de o oră, în finala turneului WTA de la Doha disputată cu Elise Mertens. Apoi, primele probleme pentru Simona au apărut după setul al doilea, pe care belgianca şi l-a adjudecat cu 6-4. Campioana de la Roland Garros a solicitat intervenţia medicului pentru nişte probleme la piciorul drept, niște bătături. Însă cu adevărat îngrijorătoare au fost durerile la spate, care au început să apară într-un moment crucial al meciului - la mijlocul setului decisiv. La scorul de 4-2 pentru Mertens, pe propriul serviciu, Halep s-a aplecat de două ori şi a dus mâna la spate, scrie digisport.ro.

Imediat după încheierea partidei, Simona Halep a plecat direct la vestiare, revenind ulterior pentru a participa la festivitatea de premiere.

Elise Mertens „a fost mai bună şi a meritat să câştige”, a recunoscut Simona Halep, cu fair-play. „Aşa a fost să fie, nu dramatizez, este o finală, un moment frumos”, a adăugat ea. Românca nu a dat vina nici pe întreruperea de ritm care s-a produs în momentul, destul de controversat, în care adversara ei a cerut time-out medical. „Nu pot să mă gândesc la time-out-ul medical al Elisei Mertens, pot spune doar că eu am fost obosită, nu am mai avut benzină”, a declarat Halep la Digisport.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 1, a fost învinsă, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-3, de belgianca Elise Mertens, locul 21 WTA, în finala turneului de categorie Premier de la Doha.

Merge la Dubai

Simona Halep ar trebui să participe săptămâna viitoare la turneul de la Dubai. Românca a dat asigurări că o va face și că nu are nicio problemă medicală. „La Dubai mă duc şi joc, nu am nicio accidentare, sunt doar obosită, am două zile şi o să-mi revin”, promite Simona Halep. Ea a câștigat în 2015 titlul la Dubai, iar anul trecut nu a participat din cauza unei accidentări.

Simona Halep a renunţat la ultima parte a competițiilor din sezonul trecut, după ce, în urma unui RMN, i-a fost descoperită o hernie de disc. În acest sezon, până la finala de la Doha, nu a părut să aibă probleme, însă efortul depus în ultima săptămână, la meciurile din Fed Cup şi în sferturile şi semifinalele din Qatar, şi-a spus cuvântul chiar când putea obţine primul titlu din 2019, notează Digisport.ro.

