Cel mai important sfat pe care Simona Halep l-a primit de la psiholog: „Încerc să lupt cu asta”. Și Darren Cahill i-a spus același lucru

Simona Halep joacă azi la Madrid, în turul 2, împotriva româncei Irina Begu. Între antrenamentele și meciurile din Spania, a avut timp și pentru câteva declarații scurte.

Foto: Getty Images

Simona Halep a mărturisit că se simte bine pregătită și în formă. Se antrenează de două ori pe zi și se bucură de tenis.

Halep a vorbit și despre eforturile pe care le face pentru a se transforma din punct de vedere mintal. Sportiva crede că românii au un handicap la nivel de mentalitate, fiind foarte negativiști și lipsiți de încredere în forțele proprii.

„Românii sunt oameni foarte talentaţi şi muncesc din greu. Dar în acelaşi timp nu avem mare încredere în forţele proprii şi ne gândim mereu la partea negativă. Mereu începem cu «nu», niciodată cu «da». Aşa că încerc să lupt cu asta. Am făcut o treabă bună în ultimii ani. Este doar vorba de mentalitate. Dacă vom crede mai mult în noi, va fi mai bine. Darren a avut un rol foarte mare. Are o mentalitate total diferită faţă de cea a noastră şi este foarte relaxat. Am lucrat de asemenea cu un psiholog, cu o doamnă grozavă. Mi-a spus doar să analizez lucrurile, că sunt negativistă şi să încerc să privesc mereu lucrurile pozitiv”, a spus Halep pentru digisport.ro.