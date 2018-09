Comentariu acid al Simonei Halep, după scandalul declanșat de Serena Williams la US Open

Simona Halep a vorbit, la Wuhan, pentru prima dată despre scandalul stârnit de Serena Williams, în finala US Open.

Foto: Agerpres

Serena Williams a acuzat diferențe de arbitraj între meciurile dintre fete față de cele disputate de băieți, insinuând că cei din urmă ar fi favorizați.

Întrebată de jurnaliștii prezenți în China dacă și ea simte aceste diferențe, Simona Halep a declarat: „Chiar nu văd diferenţe între tenisul masculin şi cel feminin. Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat în finala de la US Open, dar toată lumea primeşte acelaşi lucru. Eu am fost penalizată pentru că am rupt o rachetă. Arbitrii respectă regulile”.

Simona Halep debutează mâine, direct în turul doi al turneului de la Wuhan, în compania slovacei Dominika Cibulkova. Cibulkova a acces în turul doi după ce a învins-o pe românca Monica Niculescu.

