Emma Răducanu, noua senzație a tenisului mondial, se află în România. Sportiva a ajuns vineri noaptea pe aeroportul din Cluj Napoca și va participa Transylvania Open. Turneul de tenis de la Cluj se va ține fără spectatori în tribune, potrivit noilor restricții. Organizatorii cer ca autoritățile să facă o excepție în acest caz.

Tenismena Emma Răducanu a ajuns la aeroportul din Cluj-Napoca, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 2.45. Răducanu a venit în România împreună cu tatăl ei. Jucătoarea a fost așteptată cu flori de directorul turneului, Patrick Ciorcilă.

- Emma, ești bucuroasă că ești în România?

- Da, desigur!

- Cum a fost zborul?

- Minunat, mulțumesc!

La hotel au fost pregătite pentru ea, dar și pentru alte jucătoare de top, mai multe cadouri cu produse autentice romanești, între care și o ie.

Transylvania Open, la care participă Emma Răducanu, fără spectatori

Emma Răducanu va participa la Transylvania Open, alături de Simona Halep și Garbine Muguruza, alte câștigătoare de Grand Slam.

Turneul de tenis de la Cluj se va ține fără spectatori în tribune, potrivit noilor restricții. Conform noilor măsuri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind combaterea efectelor pandemiei, accesul spectatorilor la evenimente sportive este interzis, astfel că primul eveniment major afectat este turneul de de tenis Transylvania Open WTA250, de la Cluj Napoca, ce se desfășoară în intervalul 25-31 octombrie 2021.

Organizatorii cer ca autoritățile să facă o excepție în acest caz.

"Am reuşit să pregătim cel mai puternic turneu WTA organizat vreodată în România, cu jucătoare de top mondial pe care publicul românesc nu a avut niciodată şansa să îl vadă live, decât la competiţii în afara ţării. Este un eveniment de interes internaţional, în care am investit enorm şi la care am lucrat cu sufletul. Rugăm autorităţile să fie cerebrale privind măsurile pe care le impun pentru organizarea competiţiilor sportive. Considerăm că interzicerea accesului populaţiei vaccinate la astfel de evenimente sportive ar fi o lovitură gravă dată organizatorilor de evenimente sportive care sunt deja în derulare şi reprezintă o campanie anti-vaccinare. Practic, înţelegem că persoanele vaccinate nu au niciun beneficiu, iar astfel de măsuri nu încurajează sub nicio formă promovarea vaccinării în rândul populaţiei'', a declarat directorul turneului, Patrick Ciorcilă, într-un comunicat.

Emma Răducanu s-a născut în Canada și are 18 ani. Tatăl ei este român, iar mama este chinezoaică, dar familia locuiește la Londra. Ea a debutat în circuitul profesionist în 2018, iar anul acesta a câștigat US Open, devenind prima jucătoare care a reușit să câștige un Grand Slam venind din calificări.

