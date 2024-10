Ion Țiriac a dezvăluit marea greșeală făcută de Simona Halep după ce a fost testată pozitiv. „Am încercat să o ajut”

Ion Țiriac a dezvăluit într-un interviu acordat publicației „We love tennis” marea greșeala pe care Simona a făcut-o după ce a fost testată pozitiv în 2022, la US Open. Omul de afaceri spune că jucătoarea ar fi trebuit să spună că „pur și simplu a băut” ce i-a pregătit echipa, dar ea a a vrut să-și protejeze staff-ul.

„Ceea ce știu este că în 2022, la US Open, vineri a fost testată cu rezultat negativ, iar luni, după ce a pierdut în fața unei necunoscute, ucraineanca Daria Snigur, aflată acum pe locul 123 în lume, a fost testată pozitiv. În orice caz, Simona nu a jucat niciodată bine în Statele Unite. Odată ce a fost testată pozitiv, a făcut o mare greșeală: ar fi trebuit să spună că pur și simplu a băut suplimentul pregătit de staff-ul său. În schimb, ea și-a protejat echipa.

Am încercat să o ajut, dar ea mi-a spus: „Nimeni nu se atinge de echipa mea, eu sunt cea care a băut”. Abia după trei luni, antrenorul ei, grecul Patrick Mouratoglou, și-a asumat responsabilitatea pentru situație. Că produsul era prea vechi, și că ar fi conținut substanța dopantă, asta nu putea fi neapărat anticipat, știu. Cât despre Simona, ea a pierdut prea mult timp și influență cu această aventură. Nu cred că se va întoarce. Cu toate acestea, era foarte talentată, prea mult...”, a declarat Ion Țiriac

Simona Halep a fost testată pozitiv la un control antidoping efectuat la US Open

Simona Halep a fost testată pozitiv la un control antidoping efectuat la US Open. Substanţa în cauză era roxadustat, interzisă de WTA. Ulterior, Agenția Internațională de Integritate în Tenis a anunțat că jucătoarea va fi suspendată patru ani pentru dopaj.

Fostul număr 1 mondial a considerat că tot ceea ce s-a întâmplat a fost din cauza neglijenţei echipei sale, conduse de Patrick Mouratoglou, dar a pus contaminarea şi pe seama ghinionului: „Eu am crezut întotdeauna total în oamenii cu care lucrez. Şi aşa am făcut şi când am ajuns la academie. Pentru că trebuie să ai încredere, nu poţi să lucrezi cu îndoieli. Am discutat că trebuie să îmi schimb suplimentele pentru că aveau prea mult zahăr, am fost de acord toţi... şi când mi-au recomandat acest supliment am întrebat de foarte multe ori dacă e testat şi dacă e sigur. Mi s-a spus că da. Mai mult de atât poate ar fi trebuit să fac... dar niciun sportiv nu merge personal la laborator să testeze băuturile, pentru că e dificil, într-adevăr. Şi atunci am avut încredere şi le-am luat. Aceasta a fost treaba cu suplimentul. A fost o neglijenţă din partea echipei mele, pentru că nu s-a verificat aşa cum ar fi trebuit, dar şi ghinionul meu. Pentru că nu avea ce să caute substanţa aceea în supliment”, a declarat Halep.

În primăvara acestui an, TAS a decis ca suspendarea de 4 ani să fie redusă la 9 luni, astfel că Simona Halep s-a putut întoarce pe terenul de tenis.

