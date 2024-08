JO 2024. Djokovici - Alcaraz, duel pentru aur. Sârbul, calificat pentru prima dată în finala competiției olimpice: Aștept de 20 de ani

Sârbul Novak Djokovici s-a calificat în finala turneului olimpic de tenis şi este la o victorie de prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice. La Paris, el l-a învins vineri în semifinale pe italianul Lorenzo Musetti, scor 6-4, 6-2.

Djokovici, care a câştigat 98 de turnee şi a petrecut mai mult de opt ani în fruntea clasamentului ATP, are garanţia că îşi va îmbunătăţi cea mai bună performanţă de până acum la Jocurile Olimpice, o medalie de bronz la simplu la Beijing 2008. Jucătorul în vârstă de 37 de ani îl va înfrunta pe spaniolul Carlos Alcaraz în finala pentru aur, duminică.

În ciuda îngrijorărilor legate de problemele la genunchiul drept după sfertul de finală de joi, Djokovici nu a dat semne evidente de dificultate în mişcări, scrie News.ro.

Novak Djokovici îşi propune să devină al cincilea sportiv care reuşeşte un „golden slam” în carieră, adică să câştige toate cele patru turnee majore şi o medalie olimpică de aur la simplu. Stefanie Graf, Andre Agassi, Rafael Nadal şi Serena Williams au reuşit această performanţă.

„Aștept asta de aproape 20 de ani. Am jucat la patru Jocuri Olimpice, asta e a cincea ediție pentru mine, iar până acum nu am trecut niciodată de semifinale. Am pierdut trei semifinale în primele mele patru Jocuri Olimpice.

Am reușit să depășesc acest mare obstacol. Trebuie să fiu sincer și să spun că m-am gândit la toate semifinalele pe care le-am pierdut. Am încercat doar să fiu concentrat pe moment.

Am jucat împotriva unui jucător care se află într-o formă excelentă și care a ieșit la atac din ambele părți.

Am încercat doar să-mi mențin concentrarea și să fac ceea ce trebuie să fac. În setul al doilea am avut emoții, emoții multe în general”, a declarat Novak Djokovic după accederea în finală.

„Înainte de meci, în timpul meciului am avut foarte, foarte multe emoții. Dar sunt foarte bucuros că am depășit acest obstacol și am obținut o medalie pentru țara mea.

Am realizat o mulțime de lucruri mărețe în acest sport, dar niciodată o finală la Jocurile Olimpice, așa că sunt foarte încântat.

Sper că am adus bucurie fanilor sârbi și Serbiei, de asemenea și oamenilor din întreaga lume. Desigur, o să fiu cu gândul la Alcaraz mâine (n.r. 3 august), dar sunt, de asemenea, recunoscătoar că am o zi liberă. Am nevoie de una”, a mai declarat Novak Djokovic, potrivit Digi Sport.

Editor : Liviu Cojan