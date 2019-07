Novak Djokovic câștigă la Wimbledon 2019. Finala cu Roger Federer, cea mai lungă din istoria turneului

Sârbul Novak Djokovic, nr. 1 ATP, a câștigat finala masculină de la Wimbledon 2019, după o finală, care intră în istorie, disputată cu elvețianul Roger Federer, locul 3 ATP. A fost un meci disputat în 5 seturi (7-6; 1-6; 7-6; 4-6; 13-12), de aproape cinci ore, în care forțele celor doi adversari au părut perfect egale până în ultima clipă.

A fost cea mai lungă finală din istoria turneului londonez, a durat patru ore și 55 de minute. Este, totodată, prima finală care s-a încheiat cu un tiebreak după 12-12 în setul decisiv. Finala cu numărul 133 a depăşit ca durată fostul record, din 2008, când Nadal se impunea în faţa lui Federer cu 6-4, 6-4, 6-7 (5-7), 6-7 (8-10), 9-7, după patru ore şi 48 de minute.

Djokovic şi-a trecut în palmares al cincilea său titlu la Londra, iar Federer rămâne cu opt titluri de campion la Wimbledon.



Djokovic a ajuns la 16 titluri de Mare Şlem, faţă de 18 câte are Rafael Nadal şi 20 ale lui Federer. Sârbul a câştigat patru din ultimele cinci turnee de Mare Şlem, ratând titlul doar la Roland Garros, unde a fost învins în semifinale de austriacul Dominic Thiem, scrie Agerpres.



Novak Djokovic a câştigat a treia sa finală în faţa lui Federer la Wimbledon, după cele din 2014 şi 2015. El are 26-22 în meciurile directe cu elveţianul, câştigând ultimele cinci dueluri. Ultima victorie a lui Federer în faţa lui Djokovic datează din 2015, din faza grupelor la Turneul Campionilor.



Campionul va primi un cec de 2.350.000 lire sterline (2.622.157 euro, 2.955.423 dolari) şi 2.000 de puncte ATP.



Finala din acest an a fost prima de cinci seturi după cea din 2014, când Djokovic îl învingea pe Federer cu 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 5-7, 6-4, în trei ore şi 56 de minute.

Cum a decurs finala ATP de la Wimbledon 2019

Primul set a fost disputat și lung (o oră), la capătul căruia sportivii au avut nevoie de diferență la tie-break. Fără să se cedeze vreun break și cu o singură oportunitate, în dreptul lui Djokovic, sârbul a fost mai lucid după 6-6 și a câștigat setul cu 7-6 (7-5). Paradoxal, contrar rezultatului din prima manșă, Federer a prestat un joc mult mai bun în setul doi și a egalat pe tabelă, cu un 6-1 rapid, relatează Mediafax.

Următoarele două seturi au fost aproape identice cu primele. Djokovic a trecut în avantaj, 2-1, după o manșă încheiată la tie-break, iar actul al patrulea i-a revenit elvețianului, care a fost mult mai solid pe lovituri și a avut un plus și grație procentajului foarte bun pe punctele câștigate pe primul serviciu (76 %).

Decisivul a fost cel mai spectaculos. Cei doi campioni au început să facă din ce în ce mai puține erori, au fost câteva schimburi interminabile. S-a mers cap la cap, fiind îngistrate câte două break-uri, unul de fiecare parte, la mijlocul setului. În final, Djokovic s-a impus la tie-break, 13-12 (7-3). A fost un set care a durat - singur - cât un meci întreg de tenis: două ore și trei minute.

Novak Djokovic își trece în palmares al cincilea titlu la Wimbldedon, după cele cucerite în 2011, 2014, 2015 și 2018. În total, sârbul a câștigat 16 trofee de Mare Șlem în toată cariera.

Din punct de vedere statistic, în finala de duminică, Federer (37 ani), al doilea favorit, a reuşit 25 de aşi, iar Djokovic (32 ani) 10, sârbul a comis 9 duble greşeli, iar elveţianul 6. Federer a contabilizat 94 de mingi direct câştigătoare, iar Djokovic a avut 54 de winners, Federer adunând 61 de erori neforţate, iar adversarul său 52. Federer a totalizat mai multe puncte în acest meci, 218-203.

Simona Halep dansează cu „Nole”

În competiția de simplu la fete, câștigătoare la Wimbledon 2019 este Simona Halep, care își adjudecă trofeul pentru prima dată. Spre deosebire de finala băieților, finala Simonei Halep a fost a doua cea mai scurtă din istoria de 130 de ani a Wimbledonului: 56 de minute. În acest timp, Novak Djokovic și Roger Federer nu terminaseră nici măcar primul set, care a durat o oră.

Conform tradiției, duminică seară, la Dineul Campionilor, Simona Halep va dansa cu „Nole”.