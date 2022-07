Novak Djokovic reușește pentru prima dată să-l învingă pe Nick Kyrgios și câștigă Wimbledon 2022 pentru a șaptea oară

Novak Djokovic, locul 3 ATP și principal favorit, a câştigat duminică turneul de Mare Şlem de la Wimbledon după ce s-a impus în finală, în patru seturi, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3), în faţa australianului Nick Kyrgios (40 ATP), pe care reușește să-l învingă pentru prima dată.

Partida, una în care a „plouat” cu aşi, a durat un pic mai mult de trei ore, sârbul reuşind 15 aşi, iar australianul nu mai puţin de 30. Ambii jucători au avut câte 7 duble greşeli, relatează Agerpres.

Novak Djokovic (35 de ani) și Nick Kyrgios (27 de ani) s-au întâlnit pentru prima dată la All England Club și pentru a treia oară în carieră. Australianul câștigase întâlnirile lor anterioare (ambele în 2017 și ambele pe hard) fără să cedeze vreun set și fără să-și cedeze serviciul. Dar Djokovic a avut un avantaj clar în ceea ce privește experiența în meciurile de mare miză. În plus, sârbul mai avea și o miză personală: Kyrgios vine din țara care la începutul acestui an nu i-a permis lui Djokovic să joace la Australian Open și l-a trimis acasă, pentru că nu era vaccinat.

Aşa cum se ştie, Kyrgios a ajuns în finală beneficiind de retragerea, în semifinale, a spaniolului Rafael Nadal, care a acuzat o accidentare în zona abdominală. Pentru temperamentalul Kyrgios a fost prima finală a unui turneu de Mare Șlem în care a ajuns.

În schimb, pentru Novak Djokovic este cel de-al 7 turneu de la Wimbledon câştigat, care deţine trofeul încă din 2018, în condiţiile în care, în 2020, din cauza pandemiei, competiţia nu a avut loc. El a mai fost campion în 2011, 2014 şi 2015. Sârbul are acum ocazia să se apropie de Rafael Nadal. După ce a câștigat luna trecută turneul Roland Garros, spaniolul a devenit tenismenul cu cele mai multe titluri de Grand Slam din istorie: 22. El se distanțatse astfel de marii săi rivali, sârbul Novak Djokovic şi elveţianul Roger Federer, ambii având atunci câte 20 de titluri majore.

Editor : Luana Pavaluca