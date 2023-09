Novak Djokovic a revenit pe primul loc în clasamentul ATP. Cine este cel mai bine clasat jucător român

Tenismenul sârb Novak Djokovic, care a câştigat al 24-lea grand slam al carierei la US Open, a revenit pe primul loc în clasamentul ATP dat publicităţii luni.



Djokovici a acumulat 11.795 de puncte şi l-a detronat pe spaniolul Carlos Alcaraz, care are 8.535 de puncte, scrie news.ro. Pe locul trei se menţine finalistul de la US Open, rusul Daniil Medvedev, cu 7.280 puncte.

Locul patru este ocupat de danezul Holger Rune, cu 4.710 puncte, iar în urcare două poziţii, pe cinci, se află grecul Stefanos Tsitsipas, cu 4.615 puncte.

Primul român în clasamentul ATP este Nicholas David Ionel, în coborâre două locuri, pe 226, cu 280 puncte. Mariul Copil este pe locul 327, cu 160 de puncte, iar Filip Jianu ocupă poziţia 356, cu 142 puncte.

