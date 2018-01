Perechea Begu-Niculescu s-a calificat în sferturi la Australian Open

Irina Begu și Monica Niculescu s-au calificat duminică în sferturile probei de dublu de la Australian Open, după ce una dintre adversarele lor a fost nevoită să se retragă după numai aproximativ jumătate de oră de joc, din cauza unei accidentări.

Irina Begu şi Monica Niculescu au întâlnit perechea Nadia Kichenok/Anastasia Rodionova (Ucraina/Australia), însă reprezentanta gazdelor, Rodionova nu a mai putut continua după 38 de minute de joc din cauza unei accidentări la gambă. Sportiva a părăsit terenul în lacrimi, sprijinindu-se de colega ei:

Such a brave effort from Anastasia Rodionova, but unfortunately she can't continue on 😔



Begu and Niculescu through to the QF. #AusOpen pic.twitter.com/kzJt6RwNgv