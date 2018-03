Reacția amuzantă a Serenei Williams după ce a lovit-o din greșeală pe Simona Halep

Simona Halep, Serena Williams, Frances Tiafoe şi Nick Krygios au participat împreună la un eveniment caritabil înainte de Miami Open.

Campania AceinAutism, care îi sprijină pe cei care suferă de autism, a fost sprijinită de Simona Halep și înainte de Indian Wells. De data aceasta însă, i-au fost alături Frances Tiafoe, Nick Krygios şi Serena Williams.

Oh damn! Serena smacked the shit outta Simona with the ball! 😂😂😂 pic.twitter.com/k0BInwd3SU

Cei patru au schimbat câteva mingi, apoi au participat la un cocteil. Simona Halep a făcut pereche cu Tiafoe, dar și cu antrenorul Darren Cahill. Una dintre mingile trimise de Serena Williams au lovit-o în plin pe Halep, reacția americancei fiind una foarte expresivă și amuzantă.

Miami Open este locul în care Serena Williams se simte cel mai bine. Nu mai puțin de opt trofee a câștigat aici, declarând că este locul perfect pentru tenis. Anul acesta va avea o confruntare dură încă din primul tur, împotriva japonezei Naomi Osaka. Meciul este programat azi, nu înainte de ora 22.30.

It was all smiles as @Simona_Halep, @NickKyrgios, @FTiafoe, @darren_cahill & @serenawilliams joined @cdrysdaletennis for the charity event @ACEingAutism in @keybiscayne this evening. The charity helps autistic children through tennis. A lot of fun for a great cause! #ACEingAutism pic.twitter.com/ajhgyeoEcc