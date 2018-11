Se schimbă liderul ATP. Nadal a anunțat că e accidentat și se retrage de la turneul din Paris

Liderul mondial la tenis masculin, Rafael Nadal, s-a retras, miercuri, de la turneul de la Paris, din cauza unei accidentări în zona abdomenului. Ca urmare a retragerii spaniolului, Novak Djokovici va reveni luni, 5 noiembrie, în fruntea clasamentului ATP, informează News.ro.

Rafael Nadal se retrage de la turneul din Paris din cauza unei accidentări și pierde locul de lider ATP Foto: Guliver/Getty Images

„A fost foarte frumos să fiu aici, la Paris, timp de două zile, şi să mă antrenez cu băieţii. M-am simţit bine, mai bine decât în urmă cu o săptămână în ceea ce priveşte tenisul. Dar în ultimele zile am început să am probleme în zona abdomenului, în special atunci când serveam. Am consultat un doctor şi mi-a spus că-mi recomandă să nu joc, pentru că dacă aş continua, aş putea suferi o ruptură şi ar fi ceva grav. Iar eu nu îmi doresc asta”, a declarat Nadal într-o conferinţă de presă.

Rafael Nadal, care nu a mai concurat de la US Open, când s-a accidentat la genunchi în semifinale, urma să joace la Paris direct în turul doi, împotriva compatriotului său, Fernando Verdasco.

Novak Djokovici, care luptă la Paris pentru al 33-lea său trofeu ATP World Tour Masters 1000, va reveni în fruntea clasamentului ATP, luni, la aproape doi ani de când a părăsit primul loc. Sârbul va deveni primul jucător de dincolo de top 20 care ajunge pe primul loc în acelaşi sezon, după Marat Safin, care a reuşit această performanţă în 2000. Safin era pe locul 38 la 28 februarie 2000 şi în 20 noiembrie 2000 a devenit lider mondial.

Prezenţa ibericului la Turneul Campionilor din acest an, de la Londra, este incertă în acest moment. Novak Djokovic are 7.535 de puncte în clasamentul ATP Live, iar Rafael Nadal 7.480. Turneul se desfășoară între 11 și 18 noiembrie și este transmis de Digi Sport.

Pe locul 3 în clasamentul ATP este elvețianul Roger Federer, cu 6.260 de puncte.

