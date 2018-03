Se scrie istorie la Miami Open. Pentru prima dată, în semifinale ajunge o jucătoare venită din calificări

Americanca Danielle Colins, locul 93 WTA, venită din calificări, a obţinut o victorie de răsunet în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami. Ea a învins-o, miercuri, cu 6-2, 6-3, pe compatrioata ei Venus Williams, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 8, obţinând primul succes în faţa unei jucătoare din Top 10 WTA, informează News.ro.

Sportiva în vârstă de 24 de ani s-a impus după un meci care a durat o oră şi 27 de minute, devenind prima jucătoare din istoria Miami Open care atinge faza semifinalelor venind din calificări.

Collins a jucat foarte mult în campionatul universitar american, ea evoluând „full time” în circuitul ITF în 2017, după ce a absolvit Universitatea din Virginia, în anul precedent. Primul meci pe tabloul principal al unui turneu important l-a disputat în 2014, în primul tur al US Open, când i-a luat un set Simonei Halep, înainte de a se înclina cu 6-7 (2), 6-1, 6-2. Jucătoarea din SUA are un turneu câştigat, de categorie 125K, la Newport Beach, în ianuarie.

„Am idolatrizat-o (pe Venus Williams - n.r.) toată viața mea. E un moment așa de special! Încerc să realizez ce mi se întâmplă”, a declarat Collins pe teren, imediat după victoria în fața lui Venus Williams.

“I’ve idolized her my whole life. This is such a special moment. I’m just trying to wrap my head around it.” -Danielle Collins on her QF victory over her idol, Venus Williams #MiamiOpen pic.twitter.com/n7NQYT4GlB