Simona Halep a vorbit, joi, despre căderea abruptă de formă pe care a avut-o în timpul meciului de la Roland Garros 2022 în care a fost învinsă de chinezoaica Qinwen Zheng. Simona Halep pune totul pe seama unui atac de panică, cauzat probabil de presiunea prea mare, un eveniment pe care, spune ea, n-a știut cum să-l gestioneze pentru că nu i s-a întâmplat prea des.

Cădere bruscă de formă pentru Simona Halep

Simona Halep, nr 19 WTA, fost lider mondial și câștigătoare a Roland Garros în 2018, a fost eliminată surprinzător, joi, în turul al doilea al Grand Slam-ului francez de tânăra jucătoare din China Qinwen Zheng, în vârstă de 19 ani, nr. 74 WTA, aflată pentru prima dată la competiția de la Paris.

Simona Halep a controlat fără probleme primul set de la Paris, câştigând cu 6-2. În actul secund, românca a făcut break la 1-1, dar nimic nu avea să prevadă ceea ce a urmat. Halep a început să greşească tot mai mult, în timp ce Zheng şi-a ridicat nivelul şi a pus-o constant în dificultate pe fosta campioană de la Roland Garros.

Simona Halep a dat semne de nervozitate, iar în unele imagini a fost surprinsă ea însăși uluită de modul în care s-a schimbat meciul de la Roland Garros. Mai mult, în startul decisivului, Simona Halep a rămas preț de câteva secunde, în pauza dintre game-uri, lângă linia de fund a terenului, cu capul lipit de rachetă, într-un moment de introspecție.

Zheng a reuşit o serie incredibilă de opt game-uri consecutive, câştigând setul secund cu 6-2 şi desprinzându-se în decisiv la 3-0.

În setul trei, Simona Halep a acuzat și o problemă medicală și a cerut intervenția fizioterapeutului, scrie digisport.ro. Halep a părut că are probleme de respiraţie, că se sufocă, nereuşind să găsească antidotul pentru jocul agresiv al chinezoaicei, care s-a impus în cele din urmă cu 6-1.

Simona Halep: „Nu știu de ce a intervenit atacul de panică. N-am știut să-i fac față”

„A fost un meci dificil. Am jucat bine la început. Am avut break în al doilea set, dar apoi s-a întâmplat ceva și pur și simplu am pierdut. Dar ea joacă bine și a făcut un meci bun în final. A fost doar un atac de panică. S-a întâmplat. N-am știut cum să-i fac față, pentru că nu mă confrunt des cu așa ceva. Nu știu de ce a intervenit, pentru că eram la conducere în meci, jucam bine. Dar s-a întâmplat și am pierdut. Nu m-am putut concentra și după meci a fost destul de rău, dar acum sunt bine. Mi-am revenit și am să învăț de pe urma acestui episod”, a declarat Simona Halep la conferința de presă de după meci.

„Nu e nimic periculos, după părerea mea, dar s-a întâmplat și e bine că acum pot să zâmbesc. E doar un meci de tenis, deci trebuie să fiu ceva mai relaxată în privința lui. Probabil am pus prea multă presiune pe mine, pentru că îmi doream foarte mult să mă descurc bine. M-am simțit bine, m-am antrenat, am muncit, dar n-a fost să fie și probabil am intrat puțin în panică tot gândindu-mă la asta”, a explicat fosta campioană de la Roland Garros.

Pentru Simona Halep, care a venit la Roland Garros 2022 avându-l ca antrenor pe francezul Patrick Mouratoglou, cu care și-a început recent colaborarea, acesta a fost cel mai slab rezultat al său la Paris începând din 2013, când pierdea în primul tur. Și în 2015, Simona a pierdut tot în turul secund.

„Am muncit foarte mult în ultima perioadă, de când am început cu Patrick (Mouratoglou), îmi doresc foarte mult să reușesc și poate și asta a contribuit. Mai am chestia asta, când îmi doresc foarte mult, să nu pot să-mi dau drumul, să fiu eu. O să fie bine, o să muncesc în continuare și o să vedem ce o să se întample. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor doi ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele și poate creierul a intrat în panică. Cred că mâine o să fiu mai puternică decât azi, nu sunt speriată. Joc foarte bine la antrenamente și probabil că am pus o presiune prea mare, o să încerc să o gestionez mai bine”, a promis Simona Halep, potrivit Eurosport.

Simona Halep, campioană la Roland Garros în 2018 şi finalistă în 2014 şi 2017, nu a jucat la ediţia trecută a turneului parizian, fiind accidentată.

Simona Halep, mesaj pentru fani postat târziu în noapte: Am vrut să renunț la tenis după ce am pierdut la Doha

Ulterior acestor declarații, târziu în noapte, Simona Halep a postat pe Instagram un lung mesaj pentru fani, în care a mărturisit că a trecut prin clipe grele în ultimul an și jumătate și chiar a vrut să renunțe la tenis anul acesta, după eșecul de la Doha.

„Bună tuturor, scriu aceste cuvinte pentru că simt nevoia să le împărtășesc cu cei cărora le pasă. Ca întotdeauna, simt un sprijin atât de mare din partea fanilor mei și aș vrea să vă mulțumesc tuturor! Sunteți grozavi! Mă susțineți necondiționat, iar asta înseamnă foarte mult!

În general, nu sunt o persoană dramatică și sper să nu par așa scriind aceste cuvinte acum. Ultimele 18 luni au fost foarte grele, emoționale și fizice. După ce am pierdut la Doha, mesajul meu către cei foarte apropiați a fost că nu mai pot face asta, că am terminat cu tenisul. Dar, cumva, mi-am recăpătat pasiunea și am început să simt din nou dragostea pentru tenis și am decis să muncesc din greu și să fac schimbări semnificative. Sunt foarte mândră de mine pentru tot ceea ce am făcut în ultima vreme. Am putut face acest lucru doar cu ajutorul lui Patrick și vreau să-i mulțumesc că a fost alături de mine.

Rezultatele sunt grele, desigur, pentru că așteptările sunt mari. Sunt o câștigătoare de Grand Slam, sunt o fostă numărul 1 și toată lumea așteaptă de la mine să câștig. Dar nimic nu ar trebui să fie luat ca de la sine înțeles. Pentru a putea atinge din nou cel mai înalt pisc tenis, am nevoie de timp și de multă muncă grea. Nu este în firea mea să renunț, așa că mâine este o nouă zi și voi fi gata să o iau de la capăt!

Apropo, acum știu cum este să ai un atac de panică; nu este ușor de gestionat, dar am trecut peste asta acum și deja zâmbesc!

Cu drag,

Simona”

