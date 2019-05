Simona Halep, emoționată după victoria împotriva lui Ashleigh Barty: „Este un turneu special pentru mine”

Simona Halep, numărul trei mondial, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de la Madrid, dotat cu premii totale în valoare de 7.021.128 dolari, după ce a întrecut-o pe australianca Ashleigh Barty cu 7-5, 7-5.

Foto: captura DigiSport

„Este un turneu special pentru mine. Sunt încă pe antibiotice, însă sunt foarte motivată când vin aici, însă oamenii se poartă foarte frumos cu mine, așa ca eu găsesc de fiecare dată energie pozitiva aici. Va fi o provocare și mâine, însă vreau să joc cât mai bine”, a spus Simona Halep după meciul cu Ashleigh Barty.

Meciul cu Barty a fost primul test adevărat pentru Simona Halep la Madrid, iar românca l-a trecut cu brio. Învinsă la începutul anului, cu 6-4, 6-4, de jucătoarea australiană, la Sydney, Halep şi-a luat o frumoasă revanşă, printr-un joc aproape de potenţialul ei maxim. Atunci, românca nu era în cea mai bună condiţie fizică, nici pe suprafaţa ei preferată şi a fost dominată de Barty. Acum, Halep a fost cea care a controlat jocul, cea care a dictat ritmul partidei. Românca a servit bine, a jucat inteligent, speculând punctele slabe ale adversarei, a plimbat-o cu lovituri pe marginile terenului şi i-a făcut rivalei puţine cadouri, câştigând a treia partidă din patru întâlniri cu Barty.

Cele două jucătoare au oferit un frumos spectacol spectatorilor de pe arena Manolo Santana, între care s-au numărat Nadia Comăneci, Mihai Covaliu, dar şi fostul patron al Formulei 1 Bernie Ecclestone, care a stat lângă fosta gimnastă.

Halep a măcinat reverul jucătoarei adverse, care are o mică slăbiciune. Berty apelează mult la reverul "slice" şi acesta, foarte eficient pe hard, a dat rateuri pe zgură. În plus, australianca a servit sub nivelul ei obişnuit, a greşit destul de mult, chiar şi cu lovitura ei de paradă, cea de drepta. Barty s-a bazat mult pe scurtele ei de efect, cu care a făcut numeroase puncte, şi pe o foarte bună mişcare pe teren.

Setul I a început sub semnul echilibrului, dar Halep a fost mai aproape de break, 15-40, în primul ghem. Românca a reuşit să "spargă" la 2-2 serviciul rivalei şi a păstrat avantajul până la 5-4. Ghemul al zecelea a fost unul dintre cele mai slabe pe serviciu ale Simonei Halep din acest meci, iar Barty a egalat la 5. Fostul ldier WTA a răspuns imediat cu rebreak şi cu un ghem la 0 pe serviciu, punând primul set pe tabelă în dreptul ei, cu 7-5, după 48 de minute.

Halep şi-a continuat evoluţia bună şi în setul secund, ridicând la patru numărul ghemurilor câştigate la rând, după un break la 0-0. Românca şi-a menţinut serviciul până la 4-3, când australiaca a reuşit să egaleze, apoi a trecut la conducere, cu 5-4. Halep a i-a cerut sfatul antrenorului Daniel Dobre şi rămas în set, cu un serviciu bine fructificat. Barty comis o serie inexplicabilă de greşeli în ghemul următor, iar românca a revenit la conducere cu break avans şi a închis apoi setul şi meciul tot cu un ghem la 0 şi tot cu 7-5, după o oră şi 31 de minute de joc

Halep va evolua în penultimul act cu învingătoarea dintre japoneza Naomi Osaka, locul I WTA, şi jucătoarea elveţiană Belinda Bencic, locul 18 WTA.

Calificarea în semifinale este recompensată la Madrid cu un premiu de 312.215 euro şi cu 390 de puncte WTA.

Simona Halep a câştigat în 2017 şi 2016 turneul organziat de Ion Ţiriac, iar anul trecut a ajuns în sferturi. În 2014, Halep a jucat finala Madrid Open, pierdută în faţa rusoaicei Maria Şarapova.

