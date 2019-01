Simona Halep, la finalul meciului cu Kenin: „Nu știu cum am câștigat în seara aceasta. Este atât de greu de explicat”

Simona Halep a trecut în turul trei la Australian Open după un meci maraton, de două ore și jumătate, cu Sofia Kenin. Pe Halep o așteaptă un meci greu în turul trei, unde o va întâlni pe americanca Venus Williams.

Simona Halep riscă să piardă primul loc în clasamentul WTA dupa Australian Open (Foto: Agerpres)

„Nu știu cum am câștigat în seara aceasta. Este atât de greu de explicat ce s-a întâmplat pe teren. A jucat minunat. M-am accidentat ușor în setul secund, însă am luptat pentru că pur și simplu am dorit să înving și să joc din nou în fața voastră”, a declarat Simona Halep la finalul meciului.

CITEȘTE ȘI: Simona Halep - Sofia Kenin, 6-3, 6-7, 6-4, la Australian Open. O va întâlni pe Venus Williams în turul 3

În turul trei, Simona Halep o va întâlni pe Venus Williams. Williams a învins-o pe Mihaela Buzărnescu în turul 1 și pe franțuzoaica Alize Cornet în turul secund.

