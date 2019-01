CTP: Simona Halep a câștigat cu „inima” în fața unei adversare „sălbatice”. Meciul cu Venus Williams, mai puțin dificil

Comentatorul Cristian Tudor Popescu este de părere că meciul pe care Simona Halep îl va avea cu Venus Williams (nr. 36 WTA) în turul trei de la Australian Open 2019 va fi mai puțin dificil decât cel avut în turul al doilea cu tânăra americancă Sofia Kenin, partidă pe care Simona Halep a câștigat-o „cu inima și cu creierul”.

„Sigur, Venus Williams e cine e. Nu se pune problema de a fi un adversar comod. Dar după părerea mea e un adversar mai puțin dificil decât această tânără sălbatică, Sofia Kenin (nr.37 WTA), care mi-a adus aminte de Ostapenko în zilele ei bune de altădată. Jucătoare agresivă și norocoasă. Simona e mai obișnuită cu Williams, o cunoaște bine, va fi mai puțin presată psihic, după părerea mea, decât în meciul cu această tânără foarte lacomă de victorie”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Un meci câștigat cu inima

„În meciul cu Sofia Kenin, Simona Halep a avut ceva în plus: inima. A câștigat acest meci cu inima. A avut o adversară - pfoa! - extrem de tăioasă”, a exclamat CTP. Comentatorul a văzut-o pentru a doua oară pe Sofia Kenin jucând și a mărturisit că a fost impresionat, prevăzându-i niște perspective formidabile. „O jucătoare agresivă, curajoasă, cu o tehnică foarte bună și care, foarte flămândă de victorie a exercitat o presiune psihică formidabilă asupra Simonei. Începând de la scorul de 6-3 și 3-0 pentru Simona, Sofia Kenin s-a încurajat singură, în rusă: Davai! Da! A strigat aproape după fiecare minge reușită, a fugit în plus pe teren, arătându-se foarte elastică, transmițându-i Simonei că are resurse nelimitate”, a arătat Cristian Tudor Popescu.

„E, Simona a fost de un calm pe care îl așteptam. Vă spuneam după meciul precedent, cu Kaia Kanepi, că această victorie o poate duce foarte sus în turneu pe Simona, pentru că e relaxată acum. Nu îi e frică de înfrângere. Și de aceea a câștigat astăzi, pentru că în momentele, foarte dificile - deci, a avut pierderea setului 2, după ce a avut 4-3 și serviciul, când era la două mingi de victorie în tie-break și de acolo, cu două lovituri succesive în banda fileului ale americancei, a pierdut setul. Așa ceva poate să-ți facă o gaură în psihic. Simona a rezistat, s-a regrupat, a reluat setul 2. Totuși, Kenin a jucat extraordinar, a ajuns la 4-2, a avut mai multă inițiativă, riscând mai mult decât Simona, având și ceva noroc, că așa se întâmplă la jucătoarele astea tinere și foarte entuziaste și a ajuns la 4-2. E, aici o clipă m-am îndoit. Am văzut-o pe Simona obosită oarecum, nu atât fizic, cât psihic”, a explicat jurnalistul care a fost momentul-cheie al partidei, pe care Simona Halep a știut cum să-l depășească, poate ajutată cumva, din tribune, și de antrenorul nejucător de Fed Cup al României Florin Segărceanu.

CTP: Ceva m-a îngrijorat la Simona

Cristian Tudor Popescu spune că perioada mai lungă de pauză pe care a avut-o Simona Halep de la accidentarea de la sfârșitul anului trecut nu avea cum să-i prindă bine. „Nicio jucătoare nu dorește să aibă o pauză atât de lungă. A fost forțată. Sigur că o pauză de trei săptămâni, hai, o lună, este foarte utilă pentru o jucătoare profesionistă, dar mai mult se întoarce împotriva ta. Să nu vă imaginați că s-a bucurat Simona pentru aceste trei luni, practic, de inactivitate. Nu asta a ajutat-o, ci sentimentul cu care a intrat pe teren la Australian Open după anul 2018, în care și-a atins obiectivele - nr.1 și mai ales câștigătoare de Mare Grand Slam. Ea n-a mai avut presiunea pe care, să ne amintim, o avea anul trecut aici, la Australian Open, când nu câștigase încă un Grand Slam și toată lumea o sâcâia cu povestea asta. De aici vine liniștea Simonei , relaxarea, are în spate anul 2018”, a spus CTP.

Comentatorul a mărturisit că au fost și aspecte care l-au îngrijorat la Simona Halep: „A avut momente în care mi s-a părut că fizic, picioarele....la un moment dat, și-a dus și mâna la mușchii subfesieri, de obicei acolo fac contracturi atunci când obosești. Cred că nu este la parametrii ei maximi, fizic. Cu atât mai mult este valoroasă această victorie pe care Simona a câștigat-o cu inima și cu creierul, cu calm și cu tactică”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

