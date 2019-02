Simona Halep, noul număr 2 mondial: „Voi lupta să devin numărul 1 din nou”

Simona Halep a declarat, miercuri, după ce s-a calificat în sferturile de finală ale Qatar Open, rezultat în urma căruia a urcat de pe locul 3 pe locul 2 WTA. că nu renunţă la ideea de a redeveni numărul 1 mondial.

„A fost un meci bun, în opinia mea. Vin din sală, aşa că nu este uşor să-mi adaptez jocul pentru afară. Dar am simţit bine mingea, am jucat bine azi, a fost un pic dificil în setul secund pentru că am fost condusă cu 3-1, dar am rămas concentrată şi mi s-a părut că am fost suficient de puternică să revin. Nu contează acum clasamentul, joc doar ca să câştig fiecare meci, intru pe teren, joc şi încerc să văd cât de bună pot fi. Dacă sunt a doua acum, voi lupta să devin numărul 1 din nou, dar acum vreau să mă bucur de tenis şi să fiu bucuroasă pe teren”, a declarat Simona Halep, la interviul de pe teren.

Halep a fost chestionată şi despre victoria României în Cehia, în FedCup.

„A fost un sentiment extraordinar să câştigăm întâlnirea cu cea mai bună echipă din lume, Cehia, nu este uşor să joci împotriva acelor fete, sunt campioane, iar câştigarea acelei întâlniri a însemnat mult pentru noi, toate. Avem o echipă mare, suntem apropiate una de alta, ne împingem una pe alta şi e o plăcere să-l avem pe căpitanul nostru pe teren. A fost un sentiment frumos să câştig pentru ţara mea şi vreau să câştigăm şi semifinala, aşa că haideţi fetelor”, a spus ea.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 1, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-3, pe ucraineanca Lesia Ţurenko, locul 24 WTA, calificându-se în sferturile de finală ale Qatar Open, turneu de categorie Premier, cu premii totale de 900.000 de dolari. În urma acestui rezultat, românca va urca, începând de luni, pe locul 2 WTA.

