Simona Halep nu crede că va participa la BRD Bucharest Open 2018

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, a declarat, vineri, că nu crede că va participa la BRD Bucharest Open 2018, turneu WTA International găzduit, de Arenele BNR în perioada 16-22 iulie.





"Am auzit că toate fetele joacă la turneul internaţional de la Bucureşti, e foarte plăcut pentru România. Eu nu ştiu sigur dacă voi participa, dar în mare parte nu prea, pentru că e pe zgură după iarbă şi e destul de greu", a explicat Halep, potrivit Agerpres.



Ea a menţionat că încearcă să se acomodeze cât mai repede pentru turneele pe iarbă care urmează. "În fiecare an este la fel, încerc să merg acolo din timp şi să mă acomodez cât se poate de bine până la Wimbledon", a adăugat jucătoarea numărul 1 în clasamentul WTA.



Întrebată ce părere are despre caricatura publicată în revista "Charlie Hebdo" în care apare cu trofeul Roland Garros strigând "Fiare vechi!", Simona Halep a răspuns: "Nu vreau să comentez acest lucru. Nu sunt în măsură să zic nimic despre asta".



De asemenea, Halep nu a dorit să comenteze nici despre incidentul de la evenimentul în cadrul căruia a prezentat publicului trofeul primit pentru câştigarea turneului Roland Garros în care Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a fost fluierată pe Arena Naţională.

Jucătoarea de tenis a participat, vineri, la deschiderea oficială a primei ediţii a turneului de hochei pe gheaţă "Simona Halep Challenge", de la Patinoarul Ţiriac din Otopeni, rezervat copiilor sub 10 ani. Ea s-a întâlnit cu componentele echipei de fete care îi poartă numele. "Eu m-am ataşat de hochei fără niciun interes şi fără niciun obiectiv. Vreau numai ca aceste fete să se bucure de acest sport şi să facă multă mişcare. Ştiu să patinez şi cred că patinez destul de OK. Îmi plac foarte mult copii, mă bucur să îi văd atât de calzi cu mine", a afirmat Halep.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, a câştigat, la 9 iunie, primul său titlu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens în finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.